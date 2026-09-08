Ya es oficial: el mexicano, nacido en Colombia, nominado al Balón de Oro 2026 junto a estrellas del fútbol mundial

La revista francesa France Football confirmó este martes 8 de septiembre la nómina de 30 candidatos al Balón de Oro 2026, y entre ellos aparece Julián Quiñones, delantero de la selección mexicana nacido en Colombia, que se convierte en el segundo futbolista de México en la historia en recibir esta nominación, después de que el arquero Guillermo Ochoa lo lograra en 2007.

Quién es Julián Quiñones y por qué juega para México

Quiñones nació el 24 de marzo de 1997 en Magüí Payán, un municipio del departamento de Nariño, en el suroccidente colombiano. Llegó al fútbol mexicano y completó su proceso de naturalización el 11 de octubre de 2023.

Debutó con la selección mexicana a finales de noviembre de ese mismo año, según reconstruyó la BBC Mundo en un perfil sobre su historia personal.

El golazo de Quiñones para Mexico contra Ecuador

Su nominación llega tras un Mundial 2026 en el que se convirtió en el autor del primer gol del torneo, un dato destacado por la propia BBC Mundo. Con la selección mexicana, además, ya había ganado una Concacaf Nations League y una Copa Oro antes de esta convocatoria al Balón de Oro, según el repaso de su carrera publicado por Fox Sports México.

Cuántos latinoamericanos figuran entre los 30 candidatos

Junto a Quiñones, la nómina masculina incluye a otros siete jugadores nacidos en América Latina, según el listado oficial:

Lionel Messi (Argentina, Inter Miami)

Lautaro Martínez (Argentina, Inter de Milán)

Vinícius Jr. (Brasil, Real Madrid)

Marquinhos (Brasil, PSG)

Gabriel Magalhães (Brasil, Arsenal)

Luis Díaz (Colombia, Bayern Múnich)

Willian Pacho (Ecuador, PSG)

Brian Rodríguez (derecha) es felicitado por su compañero Julián Quiñones tras anotar el tercer gol del América contra Cruz Azul en el partido de la Liga MX, el sábado 2 de septiembre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Marco Ugarte - AP

En total, ocho de los 30 nominados nacieron en países latinoamericanos, aunque solo Quiñones compite representando a una selección de Concacaf en lugar de una sudamericana. En la categoría de mejor arquero, el argentino Emiliano “Dibu” Martínez, del Chelsea, es el único candidato latinoamericano.

Cuándo se conocerá el ganador del Balón de Oro 2026

El jurado de France Football, integrado por 100 periodistas en la categoría masculina y 50 en la femenina, representantes de los países mejor ubicados en el ranking FIFA, evaluará el rendimiento de cada candidato entre agosto de 2025 y julio de 2026, según el mecanismo de votación. El resultado se conocerá el 26 de octubre en una ceremonia televisada desde Londres, Inglaterra.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.