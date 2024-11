¿Ya está definido? Cuáles son las chances de Kamala Harris de ganar las elecciones de Estados Unidos 2024

Los resultados provisorios de las elecciones 2024 en Estados Unidos de este martes 5 de noviembre arrojaron como ganador al candidato republicano Donald Trump. Aunque aún resta contabilizar los sufragios en algunos estados y los votos anticipados por correo de múltiples jurisdicciones, la probabilidad de que Kamala Harris logre revertir los resultados es casi nula.

Tal como informó AP CastVote, a las 10.10 (hora del Este), el empresario de 78 años obtuvo 71,3 millones de votos, frente a los 66,4 millones de su adversaria liberal. Además, se impone en el Colegio Electoral por 277 miembros contra 224.

Donald Trump será el próximo presidente de Estados Unidos (Photo by Jim WATSON / AFP) JIM WATSON - AFP

Según el pronóstico de The New York Times, calculado en tiempo real en base un modelo predictivo que toma en cuenta la distribución esperada de los votos restantes, la posibilidad de que Trump consiga ratificar su triunfo es cercana al 100%, mientras que en estos momentos la probabilidad de que la ganadora sea Harris tiende al 0%.

Bajo este esquema, el sistema prevé que el republicano consiga tras los resultados definitivos alrededor de 312 miembros en el Colegio Electoral, una mayoría mucho más abultada que los 226 previstos para la demócrata. En esa línea, las estimaciones del sitio Polymarket estiman un 99,1% de chances para Trump y de 0,7% para Harris.

Cuáles son las probabilidades de que gane cada candidato en los estados restantes

El empresario ya se impuso en gran parte de los siete estados bisagra: en Wisconsin, Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte. Aunque los resultados en Arizona, Nevada y Michigan todavía no son irreversibles, el millonario aventaja a su rival en todos ellos.

Así evolucionaron las probabilidades de cada candidato anoche, a medida que se conocían los resultados The New York Times

Según el modelo predictivo de The New York Times, Trump tiene un 91% de probabilidades de ganar en Michigan y en Nevada, y un 83% de triunfar en Arizona. Además, en Alaska, donde también restan contabilizar una gran parte de los sufragios, sus chances de imponerse son de más del 95%.

Qué tiene que pasar para que Harris revierta el resultado

Para que Harris logre revertir el resultado debería alzarse en todos los estados restantes donde aún no hay un ganador confirmado y donde sus probabilidades son escasas: Arizona, Nevada, Michigan y Alaska.

Sin embargo, incluso así sumaría 261 votos electorales y no le alcanzaría para convertirse en presidenta, por lo que debería ocurrir un revés improbable con los votos anticipados por correo que aún no fueron contabilizados para que eso suceda. De momento, la abogada de 59 años no ha reconocido la derrota.

Estas son las probabilidades de que Kamala Harris gane estas elecciones Andrew Harnik/Getty Images/AFP (Photo by Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) ANDREW HARNIK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Si bien las proyecciones de los medios de comunicación la noche de las elecciones suelen ser exactas y anticipar el resultado definitivo, no son la última palabra. La definición oficial llega con los resultados finales certificados y verificados por las autoridades estatales. En algunos casos, esto puede demorarse incluso hasta semanas después del día de las elecciones.

Cuándo asume Trump la presidencia de Estados Unidos

Al haber ganado las elecciones de Estados Unidos de 2024 —y si así lo confirmasen los resultados definitivos—, Donald Trump asumirá como 47° presidente de Estados Unidos el 20 de enero de 2025. La ceremonia de inauguración presidencial siempre se lleva a cabo en esa fecha, según lo establece la Vigésima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

La toma de posesión es tradicionalmente a las 12 hs del mediodía (hora del Este), en el Capitolio de la ciudad de Washington D.C., donde el mandatario electo debe prestar juramento y brindar un discurso de asunción.