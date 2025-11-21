Zelenski tendrá que conformarse con el plan de EE. UU. para Rusia y Ucrania, dice Trump

El presidente Donald Trump sostuvo este viernes que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, tendrá que conformarse con el plan de Estados Unidos para poner fin al conflicto armado con Rusia, que contempla la cesión de territorios por parte de Kiev.

"Tendrá que gustarle, y si no le gusta, entonces simplemente tendrán que seguir luchando", declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval. "En algún punto, tendrá que aceptar algo", añadió.

El mandatario republicano también recordó que le dijo a Zelenski, durante un áspero encuentro en febrero en la Casa Blanca, que él "no tenía las cartas en la mano".

Trump, de 79 años, frustrado por no haber podido terminar la guerra que comenzó en febrero de 2022 con una invasión rusa a Ucrania, busca acelerar las negociaciones.

Más temprano, el mandatario dijo que fijó el 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, como fecha límite para que Ucrania le dé una respuesta sobre su propuesta para poner fin al conflicto con Rusia.

