11 de septiembre: ¿el Día del Maestro es feriado?

Escuchar

Cada vez falta menos para el Día del Maestro en la Argentina, que se celebra cada año el 11 de septiembre. Se eligió esta fecha para conmemorar a Domingo Faustino Sarmiento, quien es considerado el “padre del aula” en el país. Esta efeméride tiene el objetivo de poner en relieve el trabajo de los docentes y la importancia que tiene la educación. En ese sentido, muchos se preguntan si se trata de un feriado nacional, con miras de disfrutar un día extra de descanso.

En la Argentina, septiembre se caracteriza por ser un mes en que no hay asuetos, por lo que habrá que esperar recién a octubre para este tipo de días. Esto se debe a que el Día del Maestro no está incluido en el calendario oficial de feriados nacionales. Al observar la ley 27.399 ―que reglamenta el establecimiento de feriados y fines de semana largos en nuestro país―, se ve que no está el 11 de septiembre en el listado de asuetos.

En el Día del Maestro, las escuelas primarias y los jardines de infantes permanecen cerrados FABIAN MARELLI

Sin embargo, un grupo de personas sí podrán tomarse esta jornada. Se trata de los alumnos de escuelas primarias y jardines de infantes, sus docentes y el personal administrativo de estos establecimientos de enseñanza. Esto es porque en la Argentina el Día del Maestro se considera un feriado educativo, por el cual no hay clases en la duración de la celebración. Este está contemplado en el calendario escolar de cada una de las provincias.

Por lo tanto, se puede decir que el 11 de septiembre es un día descanso para algunas personas, puesto que las escuelas no abren sus puertas en esta fecha. De todos modos, alcanza a pocas personas. Este año, el Día del Maestro cae un miércoles, una oportunidad de tener un respiro para cortar la semana.

¿El Día del Estudiante es feriado?

El Día del Estudiante es feriado para los alumnos de las secundarias y las universidades Archivo

Otra celebración popular que se realiza en el noveno mes del año es el Día del Estudiante y se conmemora el 21 de septiembre. En esta jornada, los jóvenes a lo largo y ancho de nuestro país se reúnen en parques para hacer actividades al aire libre y descansar. Además, es una buena oportunidad para recibir una nueva estación del año, puesto que coincide con el Día de la Primavera, que se caracteriza por tener un clima más cálido y el florecimiento de las plantas.

En ese sentido, varias personas se preguntan también si esta fecha es un día asueto. Tal como se mencionó anteriormente, en septiembre no hay feriados. Por lo tanto, esta festividad tampoco está incluida en el almanaque oficial.

De todos modos, al igual que el Día del Maestro, esta fecha está contemplada por el calendario escolar como un feriado especial. Igualmente, este solo aplica a los estudiantes de la secundaria y de las universidades. Además, alcanza a sus docentes y a la administración de estas instituciones educativas en nuestro país. En 2024 pocos serán los que puedan disfrutar de esta jornada, puesto que cae un sábado.

El calendario completo de los feriados nacionales que quedan de 2024

Los feriados que quedan en 2024 para anotar Unsplash

Todavía quedarán varios feriados nacionales este 2024:

Octubre

Viernes 11 de octubre: feriado turístico

Sábado 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Noviembre

Lunes 18 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11)

Diciembre

Domingo 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Miércoles 25 de diciembre: Navidad

LA NACION