Cuánto cobro la jornada laboral si trabajo el feriado del domingo 8 de diciembre

Este 8 de diciembre es feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Sin embargo, pocas personas podrán disfrutar de este día extra de descanso porque este año cae un domingo y, como se trata de un asueto inamovible, este no se pasa de día. De todos modos, algunos deben presentarse en sus puestos de trabajo durante esa jornada y se preguntan cómo se cobra.

Cómo cobro la jornada laboral si trabajo el domingo 8 de diciembre

En la Argentina está establecido por una norma cómo se pagan las jornadas laborales que caen en un feriado nacional. La Ley 20.744, también conocida como la Ley de Contrato de Trabajo, establece el régimen por el cual se pagan a los empleados que prestan sus servicios durante los días asueto, que deben recibir una remuneración diferencial.

“Todo trabajador que preste servicios por estar afectado a las excepciones previstas en aquellas normas legales cobrará la suma que tenga asignada, más una cantidad igual”, puntualiza la Ley de Contrato de Trabajo. En ese sentido, las personas que trabajen los feriados cobrarán el doble de lo que reciben por una jornada laboral.

En tanto, quienes no deban trabajar durante el feriado del 8 de diciembre recibirán lo mismo que un día laboral normal aunque no se presenten a sus puestos de trabajo. “En los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical en cuanto a la prohibición del trabajo. En dichos días, los trabajadores que no gozaren de la remuneración respectiva percibirán el salario correspondiente a los mismos, aun cuando coincidan con domingo”, detalla el artículo 181 de la normativa.

Cuál es el próximo feriado, después del 8 de diciembre

En el mes de diciembre queda un solo feriado antes de finalizar el año 2024. Se trata del 25 de diciembre, fecha en que se celebra la Navidad. Este año coincide con un miércoles, por lo que no se dará un fin de semana largo. Esta festividad cristiana por la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo también es considerado un feriado nacional inamovible. Por lo tanto, tampoco no es posible que se traslade la fecha para garantizar un fin de semana largo. En el día previo, correspondiente al martes 24 de diciembre, la actividad es normal, aunque en distintos sectores de la economía nacional se estila trabajar hasta el mediodía.

En lo que resta de diciembre no habrá más feriados, ya que el siguiente corresponde al Año Nuevo y se ubica en el miércoles 1° de enero de 2025. No obstante, en la jornada anterior, del martes 31, la administración pública, bancos y otros organismos suelen prestar atención al público hasta las primeras horas de la tarde.

Listado de los feriados de 2025

Aún no está oficializado el calendario de feriados 2025, pero se puede adelantar algunos hay una serie de días de descanso que se pueden adelantar y están detallados en la ley 27.399 de “Establecimiento de feriados y fines de semana largos”. A su vez, el Gobierno nacional estableció para el próximo año tres días no laborables, es decir días de descanso extra que se pueden aprovechar para hacer alguna escapada, es posible que no todos puedan disfrutarlos porque que no son considerados feriados nacionales.

Enero

Miércoles 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible)

Marzo

Lunes 3 y martes 4 de marzo: Carnaval (feriado inamovible)

Lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible)

Jueves 17 de abril: Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 18 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Jueves 1° de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible)

Viernes 2 de mayo: día no laborable puente

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se trasladaría del martes 17 de junio por ser un feriado trasladable)

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Viernes 15 de agosto: día no laborable puente

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

