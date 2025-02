El Gobierno nacional ya oficializó el calendario de feriados 2025. Este incluye los asuetos inamovibles, los trasladables y los días no laborables que dan paso a fines de semana largos. En ese sentido, algunas personas se preguntan cuáles son las fechas en que no se trabajan en cada mes del próximo año.

Tanto los feriados inamovibles y trasladables se fijan por la ley 27.399, también llamada de Establecimiento de feriados y fines de semana largos. Además, el Gobierno ya había anunciado cuáles serán los días no laborables turísticos del año entrante, una categoría en la que se puede disponer hasta tres jornadas destinadas a fomentar el turismo y los desplazamientos internos.

Cabe aclarar la diferencia entre los días no laborables y los feriados. En 2025 habrá tres días no laborables puentes, y no tres feriados puentes, como solía ser la costumbre. La principal diferencia radica en que los días no laborables son fechas donde el descanso queda a discreción del empleador, y en caso de que se deba trabajar, no se cobra el doble como sucede en los feriados.

El calendario de feriados 2025: uno por uno, todos los días que no se trabaja

Ya están establecidas las fechas de los feriados inamovibles, trasladables y días no laborables del 2025. Por lo tanto, ya se puede conocer todos los días de descansos del año entrante para organizar actividades o viajes.

El calendario oficial de feriados 2025 en la Argentina

Aunque oficialmente hay 19 feriados nacionales, saber cuántos trabajará cada persona este año es difícil, debido a que se modificaron los feriados puentes por días no laborables. En ese sentido, es posible que haya trabajadores que tengan descanso en alguna de estas fechas, mientras que otros no podrán disfrutar de ellos porque su empleador decide convocarlos a sus puestos de trabajo.

A continuación, todos los feriados nacionales y los días no laborales de 2025:

Enero

Miércoles 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible)

Marzo

Lunes 3 de marzo: Carnaval (feriado inamovible)

Martes 4 de marzo: Carnaval (feriado inamovible)

Lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible)

Jueves 17 de abril: Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 18 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Jueves 1° de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible)

Viernes 2 de mayo: día no laborable puente

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se traslada del martes 17 de junio)

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Viernes 15 de agosto: día no laborable puente

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

