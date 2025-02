El calendario de feriados 2025 oficial completo

El calendario argentino de feriados 2025 ya es oficial, luego de que el Gobierno lo publicara de manera íntegra, y se pueden conocer todas las jornadas de descanso, así cómo los fines de semana largos y días no laborables del año que viene, mes a mes.

Tanto los feriados inamovibles y trasladables se fijan por la ley 27.399, también llamada de Establecimiento de feriados y fines de semana largos. Además, el Gobierno ya había anunciado cuáles serán los días no laborables turísticos del año entrante, una categoría en la que se puede disponer hasta tres jornadas destinadas a fomentar el turismo y los desplazamientos internos.

Ya se pueden conocer todos los feriados del 2025

Sin embargo, este año cobra una nueva importancia conocer la diferencia entre los días no laborables y los feriados, sobre todo por las fechas puentes. Es que, como se mencionó, 2025 tendrá tres días no laborables puentes, y no tres feriados puentes, como solía ser la costumbre. La principal diferencia radica en que los días no laborables son fechas donde el descanso queda a discreción del empleador, y en caso de que se deba trabajar, no se cobra el doble como sucede en los feriados.

Cuáles son los feriados confirmados de 2025 y los puente

Una vez oficializadas las fechas de los feriados inamovibles, trasladables y días no laborables del 2025, ya se pueden conocer todos los descansos del año entrante.

Aunque oficialmente hay 19 feriados nacionales, saber cuántos trabajará una determinada persona este año es difícil, debido a que, como se mencionó, se modificaron los feriados puentes por días no laborables. De esta forma, es posible que haya personas que tengan descanso en alguna de las fechas, mientras al mismo tiempo otro empleador decide convocar a sus trabajadores y para ellos no rige el asueto.

El calendario 2025 de feriados en la Argentina ya es oficial

Enero

Miércoles 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible)

Marzo

Lunes 3 y martes 4 de marzo: Carnaval (feriado inamovible)

Lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible)

Jueves 17 de abril: Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 18 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Jueves 1° de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible)

Viernes 2 de mayo: día no laborable puente

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se traslada del martes 17 de junio)

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Viernes 15 de agosto: día no laborable puente

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

