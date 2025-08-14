¿Es feriado mañana, viernes 15 de agosto?

El viernes 15 de agosto dará a un fin de semana largo que algunas personas podrán disfrutar. Es así que surge la duda sobre si se trata de un feriado o no.

La jornada no es un asueto nacional, sino un día no laborable con fines turísticos. Por lo tanto, quienes podrán disfrutar de un fin de semana largo dependerá de la decisión del empleador. La medida ha sido establecida por el Gobierno en el marco de la ley 27.399, que faculta al Poder Ejecutivo a fijar hasta tres jornadas no laborables al año, siempre que coincidan con lunes o viernes, con el objetivo de crear fines de semana largos y dinamizar la actividad turística interna.

Como es un día no laborable, algunas personas podrán disfrutar de un fin de semana largo (Foto de carácter ilustrativo: Freepik)

La elección de esta fecha en particular no es arbitraria, sino que responde a la cercanía del domingo 17 de agosto, jornada en que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Aunque es un feriado trasladable, este año cae un domingo y, por lo tanto, no se corre de fecha.

La normativa vigente establece que los feriados nacionales trasladables que coincidan con martes o miércoles se moverán al lunes anterior, mientras que los que caigan en jueves o viernes se trasladarán al lunes siguiente. Sin embargo, la ley no contempla modificaciones para los feriados que coinciden con fines de semana, como es el caso del 17 de agosto. Por lo tanto, solo aquellos trabajadores que habitualmente presten servicios los domingos podrán beneficiarse directamente de este asueto.

¿Qué diferencia un feriado nacional de un día no laborable?

La diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable es fundamental y tiene implicaciones directas en los derechos y obligaciones laborales.

En un feriado nacional, como es el caso del 17 de agosto, rigen las normas del descanso dominical. Esto implica que el descanso es obligatorio para los trabajadores. Si un empleado es convocado a prestar servicios durante un feriado, el empleador debe abonarle el doble de la remuneración de una jornada habitual, según lo establece la ley 20.744 de Contrato de Trabajo. Este principio garantiza una compensación adicional por la interrupción del descanso obligatorio y busca proteger el derecho al reposo del trabajador en fechas de especial significado nacional.

Por otro lado, en un día no laborable la situación es diferente. La decisión de trabajar o no queda a criterio exclusivo del empleador. El artículo 182 de la Ley de Contrato de Trabajo precisa que estos son optativos para el empleador. Además, no hay obligación de pagar una remuneración extra, ya que no se considera un día de descanso obligatorio en el mismo sentido que un feriado. Esta flexibilidad permite a las empresas adaptar sus operaciones sin incurrir en costos adicionales, lo que es un factor clave para la continuidad de la actividad económica en esos días.

Quienes trabajan un día no laborable cobran lo mismo que una jornada laboral simple

El calendario oficial de feriados nacionales y días no laborables para el resto de 2025

Agosto

Viernes 15 de agosto: día no laborable puente.

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.