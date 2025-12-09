Feriado oficial: ¿hay fin de semana largo por Navidad 2025?

En la Argentina, el 25 de diciembre es un feriado nacional por la celebración de la Navidad, una jornada clave para encuentros familiares y festejos. Sin embargo, año tras año, surge la misma pregunta entre la ciudadanía: ¿conformará un fin de semana largo?

Para despejar esta duda, solo hace falta consultar el calendario oficial de feriados de este año que difunde el sitio de la Jefatura de Gabinete.

La Navidad es un feriado inamovible en la Argentina drazen_zigic

¿Hay fin de semana largo por Navidad 2025?

En 2025, la Navidad, que conmemora el nacimiento de Jesús y es una de las celebraciones más importantes para el cristianismo, cae el jueves 25 de diciembre. Es un feriado nacional en todo el territorio argentino, lo que significa que rigen las normas de descanso dominical y el empleado que preste servicios deberá cobrar el doble de una jornada habitual.

Según la ley 27.399, que regula los feriados y fines de semana largos, este asueto tiene carácter inamovible, lo que significa que no se puede correr a otra fecha, sin importar qué día del almanaque cae. Por lo tanto, este año la Navidad no conforma un fin de semana largo, puesto que coincide con un día jueves y la fecha no se traslada a ningún otro día para generar un período de descanso extendido.

Por lo tanto, los días posteriores serán laborables o de descanso habitual, según corresponda.

¿Qué ocurre con la Nochebuena?

La Nochebuena es el día en que las familias se reúnen para recibir la Navidad a la medianoche Pexels

La Víspera de Navidad, que se celebra el 24 de diciembre, no figura como feriado nacional ni día no laborable en la legislación argentina. Sin embargo, la Nochenueva es una jornada en la que tradicionalmente la actividad se limite, especialmente por la tarde. Es común que en esta fecha que comercios, bancos y la administración pública permanezcan cerrados o trabajen con horario reducido hasta el mediodía. De ese modo, se permite a las familias prepararse para la cena y los festejos navideños.

Esto mismo ocurre con el 31 de diciembre, víspera de Año Nuevo.

¿Cuándo se arma el árbol de Navidad en Argentina?

Aunque la Navidad es el 25 de diciembre, la tradición en Argentina indica que el árbol de Navidad se arma el 8 de diciembre. Esta fecha coincide con el feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María, una festividad litúrgica de gran importancia para el catolicismo que celebra el dogma de que la Virgen María fue concebida sin pecado original. Esta jornada es un feriado nacional en nuestro país y este año da paso a un fin de semana largo de tres días.

La Inmaculada Concepción En 1 Minuto - El Santo Del Día - 8 De Diciembre

La costumbre de armar el árbol el 8 de diciembre se ha consolidado en la cultura argentina como el inicio oficial de la decoración navideña, a pesar de que su origen se remonta a antiguas celebraciones del solsticio de invierno.

Los feriados quedan en el calendario oficial de 2025

Estos son los asuetos que el calendario oficial de feriados de 2025 contempla para el último mes del año:

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

