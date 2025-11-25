Todos los feriados y fines de semana largos de diciembre

Diciembre 2025 cuenta con varios días de asueto. Sin embargo, este mes del año cuenta con algunas fechas que generan confusión entre los ciudadanos argentinos y por ello muchos buscan saber cuáles son todos los feriados de diciembre.

Todos los feriados de diciembre 2025

De acuerdo al calendario de feriados que publica el Ministerio del Interior, el último mes del año cuenta con dos feriados. Sin embargo, algunos otros días son considerados, en la práctica, no laborable o parcialmente laborables, para algunos empleadores.

El 8 de diciembre es la primera fecha. Se trata del día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Esta fecha religiosa, incluida dentro de los asuetos establecidos por la ley 27.399 —que regula los feriados y los fines de semana largos—, es un feriado nacional inamovible. En 2025 cae lunes, por lo que conformará un fin de semana largo de tres días.

Esta festividad católica pone el foco en valores como la fe, la empatía y la solidaridad, representados en la figura de la Virgen María, considerada madre de Jesucristo. Según la doctrina, María fue concebida sin pecado original, y esa enseñanza es la que se recuerda cada 8 de diciembre. Además, en países como la Argentina, esta fecha marca tradicionalmente el momento de armar el árbol de Navidad, uno de los símbolos más representativos de las Fiestas.

Por su parte, el último feriado del año será el 25 de diciembre, que en 2025 cae jueves. Se trata de la Navidad, que conmemora el nacimiento de Jesús y es una de las celebraciones más importantes para el cristianismo. Este día también está catalogado como feriado inamovible, lo que impide trasladarlo para generar un fin de semana largo.

La jornada anterior, el 24 de diciembre, es la Nochebuena, ocasión en la que las familias suelen reunirse para cenar y esperar juntos la medianoche. Si bien no figura como día no laborable en la legislación, en muchos rubros no se trabaja o la actividad se reduce hasta el mediodía. Por eso es habitual que comercios, bancos, la administración pública y distintos organismos permanezcan cerrados. Lo mismo ocurre el 31 de diciembre, víspera de Año Nuevo, cuando las personas se preparan para despedir el año.

El feriado siguiente ya corresponde a 2026: el 1º de enero, Día de Año Nuevo, que caerá jueves. Durante esta jornada, la mayoría de los comercios, centros comerciales, supermercados e instituciones suelen cerrar o funcionar con servicios muy limitados.

Los feriados que quedan en el calendario oficial de 2025

Después del fin de semana extralargo de noviembre, el calendario oficial de feriados de 2025 aún contempla las siguientes fechas:

