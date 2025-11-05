Feriados: ¿cuándo es el fin de semana extralargo de noviembre?

En la Argentina, noviembre trae un fin de semana extralargo de cuatro días, ideal para un descanso prolongado. Este período, que va del viernes 21 al lunes 24, se crea gracias al traslado estratégico del Día de la Soberanía Nacional para impulsar el turismo interno.

Según el calendario oficial de feriados que difunde la Jefatura de Gabinete, el penúltimo mes del año contará con un día no laborable y un feriado que conjuntamente dan forma a este valioso período de descanso prolongado.

Consultá el calendario de feriados de noviembre Pixabay

Feriados de noviembre 2025: días festivos, asuetos y un fin de semana XXL

La fecha clave que da origen a este fin de semana largo es el 20 de noviembre, día en que originalmente se celebra el Día de la Soberanía Nacional. Este feriado tiene el carácter de “trasladable” y, al coincidir el 20 de noviembre de 2025 con un jueves, la normativa vigente indica que debe correrse al lunes siguiente. Por lo tanto, el lunes 24 de noviembre será el feriado nacional obligatorio, garantizando un descanso para todos los trabajadores y estudiantes del país.

Adicionalmente, el viernes 21 de noviembre fue designado como un día no laborable con fines turísticos. A diferencia del feriado nacional, la asistencia al puesto de trabajo durante esta jornada queda a discreción de cada empleador. El Gobierno tiene la potestad de establecer hasta tres de estos días no laborables con fines turísticos a lo largo del año. El de noviembre será el último de 2025, ya que previamente se utilizaron oportunidades similares en los meses de mayo y agosto. Esto significa que mientras el lunes es un descanso garantizado por ley, la situación laboral del viernes dependerá directamente de la decisión de cada compañía o institución.

Feriados de noviembre 2025: días festivos, asuetos y un fin de semana XXL Freepik

Qué se conmemora el 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

El feriado del 20 de noviembre rememora un evento crucial en la historia argentina: la heroica Batalla de la Vuelta de Obligado. Ocurrida el 20 de noviembre de 1845, esta jornada conmemora el tenaz enfrentamiento de las fuerzas de la Confederación Argentina contra una invasión de una poderosa escuadra anglo-francesa. Bajo el gobierno de Juan Manuel de Rosas, el ejército argentino, comandado por el general Lucio Mansilla y con el apoyo estratégico del general José de San Martín desde el exterior, llevó a cabo una resistencia ejemplar.

Día de la Soberanía Nacional

A pesar de una notoria inferioridad numérica de las tropas nacionales y las condiciones extremadamente adversas, la valiente defensa de las costas del río Paraná se extendió por intensas siete horas. La estrategia decisiva para el éxito de la resistencia radicó en la elección y fortificación de un estrecho punto geográfico clave, conocido como la Vuelta de Obligado. Esta acción bélica fue fundamental para evitar que las potencias extranjeras lograran tomar el control de la vital vía fluvial, consolidando así un hito trascendental en la defensa de la autonomía y el territorio nacional frente a injerencias externas.

Diferencia clave entre feriado nacional y día no laborable

Es esencial comprender la distinción legal entre un feriado nacional y un día no laborable, una diferencia crucial establecida por la ley 20.744, también conocida como Ley de Contrato de Trabajo. En su artículo 181, esta legislación precisa que en los días feriados nacionales rigen las mismas normas legales que para el descanso dominical. Esto implica directamente que, en caso de que un empleado sea convocado a prestar sus servicios durante un feriado, deberá percibir una remuneración equivalente al doble de lo que cobra por una jornada habitual, como compensación por el trabajo en un día festivo.

Por otro lado, el artículo 182 de la misma normativa legal explica que los días no laborables poseen un carácter optativo para el empleador. Esto significa que, en estas jornadas, si el empleador decide que se trabaje, el empleado percibirá su salario simple, sin ningún tipo de recargo adicional. Esta aclaración es de suma importancia y fundamental para los trabajadores al momento de organizar sus finanzas personales y comprender sus derechos y obligaciones laborales ante la llegada de estos días especiales en noviembre.

¿Cuáles son los feriados que quedan en 2025?

En los últimos meses del año, estos son los feriados restantes:

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Día de la Soberanía Nacional: se recuerda cada 20 de noviembre

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA