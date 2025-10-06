Feriados de octubre 2025: este es el único fin de semana largo del mes

El calendario de feriados nacionales en la Argentina presenta una modificación clave para octubre de 2025, que resultará en un fin de semana largo de tres días. En ese sentido, muchos se preguntan cuándo es.

El feriado correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se conmemora el 12 de octubre,fue oficialmente trasladado al viernes 10 de octubre. Esta decisión fue formalizada a través de la resolución 139/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros y publicada en el Boletín Oficial.

La medida, impulsada por el Ministerio del Interior, tiene como objetivo principal generar un fin de semana largo que se extenderá desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de octubre. Este período de asueto prolongado está diseñado para fomentar el turismo interno y beneficiar a sectores clave de la economía como la gastronomía, el transporte y el comercio regional. La iniciativa se enmarca en un nuevo criterio adoptado por el Poder Ejecutivo para la gestión de los feriados nacionales.

Este nuevo marco legal determina que los asuetos catalogados como “trasladables” que originalmente coinciden con un día del fin de semana pueden ser corridos de fecha. La medida se debe a que la ley 27.399 ―de establecimiento de feriados y fines de semana largos― no especificaba con claridad qué hacer en los casos en que estas fechas coincidían con sábados o domingos. El Poder Ejecutivo resolvió que no habilitar la posibilidad de la modificación representaba ir en contra del “espíritu original de la norma”, cuyo propósito es generar períodos de descanso extendidos.

La nueva reglamentación no altera el régimen de los feriados inamovibles, los cuales continuarán celebrándose en su fecha original sin posibilidad de traslado. Solo alcanza a los asuetos catalogados como “trasladables” en la normativa vigente. Estos se podrán mover al viernes inmediato anterior o al lunes siguiente, según lo determine la autoridad competente, que en este caso es la Jefatura de Gabinete.

¿El 10 de octubre es feriado o un día no laborable?

Es fundamental destacar que el viernes 10 de octubre es explícitamente un feriado nacional, y no como un día no laborable. Esta distinción es crucial debido a las significativas diferencias en las implicaciones laborales y de pago para trabajadores y empleadores que deben presentarse a su lugar de trabajo en esta fecha.

Un feriado nacional implica una jornada de descanso obligatoria para todos los empleados. En caso de que se requiera la prestación de servicios, la remuneración debe ser doble, según lo establece la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744, artículo 181).

En contraste, un día no laborable es de carácter optativo; la decisión de otorgarlo como jornada de descanso o de exigir la prestación de servicios recae exclusivamente en el empleador. Si la empresa decide que se trabaje, el empleado percibirá su salario simple, la remuneración habitual sin recargo adicional. El régimen de pago doble, que rige para los feriados, no aplica en estos casos.

Con este cambio, el domingo 12 de octubre pierde su carácter de feriado nacional y se convierte en un domingo común, con la actividad en todo el país idéntica a la de cualquier otro domingo del año.

Los feriados que quedan en 2025

En lo que resta del año 2025, habrá otras ocasiones de descanso extendido. Los feriados restantes son:

Octubre

Viernes 10 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Día de la Soberanía Nacional

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

