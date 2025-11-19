Fin de semana largo: ¿este viernes 21 de noviembre es feriado o día no laborable?

En noviembre se presenta en la Argentina una oportunidad ideal para el descanso, con un fin de semana extralargo que se extiende por cuatro días entre el 21 y el 24 de noviembre. En ese sentido, varios se preguntan si este viernes es feriado o un día no laborable puente.

¿Este viernes 21 de noviembre es feriado o día no laborable?

El viernes 21 de noviembre fue designado como un día no laborable con fines turísticos. Esto significa que la asistencia al puesto de trabajo durante esta jornada queda a discreción de cada empleador y no es obligatorio el asueto.

Fue el Gobierno que designó esta fecha como un día no laborable, por lo que varias personas podrán disfrutar para descansar o hasta viajar. Según la ley, el Poder Ejecutivo puede establecer hasta tres de estos días al año como feriado puente o día no laborable para conformar un fin de semana largo e impulsar el turismo interno. Además del de noviembre, en este año ya hubo en mayo y agosto.

¿Cuál es la diferencia legal clave entre un feriado nacional y un día no laborable?

La diferencia entre feriado y día no laborable determina cuánto se cobra si se trabaja

La distinción legal entre feriado nacional y día no laborable está establecida por la ley 20.744, llamada la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 181 indica que en feriados nacionales rigen las normas de descanso dominical: si se trabaja, se percibe el doble de la remuneración habitual.

Por otro lado, el artículo 182 explica que los días no laborables son optativos para el empleador. Por lo tanto, si decide que se trabaje, el empleado percibirá su salario simple por la jornada laboral, sin recargo.

¿Por qué el lunes 24 de noviembre es feriado y qué se conmemora?

En tanto, el lunes 24 de noviembre es feriado nacional. Su origen principal es el Día de la Soberanía Nacional, que originalmente se celebra el jueves 20 de noviembre. Dado su carácter de feriado “trasladable”, y para maximizar el fin de semana, la normativa establece que se corra al lunes siguiente.

El Día de la Soberanía conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado, crucial en 1845. Las fuerzas de la Confederación Argentina, bajo Juan Manuel de Rosas y la dirección de Lucio Mansilla, resistieron una invasión anglo-francesa, con apoyo externo de José de San Martín. Pese a la inferioridad numérica y condiciones adversas, la defensa de las costas del río Paraná duró siete horas. La estrategia clave fue la fortificación del estrecho de la Vuelta de Obligado, lo que impidió el control extranjero de la vía fluvial y se consolidó la defensa de la autonomía nacional.

¿Qué feriados restan en el calendario oficial 2025?

Estas son las fechas de feriados y días no laborables que quedan este año, según el calendario oficial:

Feriados de Noviembre

Viernes 21 de noviembre: Día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del jueves 20 de noviembre).

Feriados de Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

