Este viernes 10 de octubre fue decretado feriado nacional y quienes tengan la inquietud de por qué es feriado hoy deben saber que en la jornada se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y por ese motivo gran parte de la ciudadanía argentina cuenta con un día extra de descanso.

El motivo por el que este viernes 10 de octubre es feriado nacional Ilona Kozhevnikova - Shutterstock

En 2025, el feriado del 12 de octubre se trasladó al viernes 10 y por eso quedó configurado un fin de semana largo.

La decisión fue formalizada a través de la resolución 139/2025, publicada en el Boletín Oficial, y constituye un nuevo criterio adoptado por el Poder Ejecutivo para la gestión de los feriados nacionales. Este enfoque busca optimizar los períodos de descanso y fomentar el turismo interno, alineándose con el espíritu original de la normativa que rige los asuetos en el país.

Con este cambio, el viernes 10 de octubre fue categorizado como feriado nacional, y no como un día no laborable. Esta distinción es fundamental debido a las significativas diferencias en las implicaciones laborales y de pago para los trabajadores y empleadores.

El feriado del 12 de octubre se trasladó al viernes 10 Galicia

Con esta normativa no se modifica el régimen de los feriados inamovibles, que continuarán celebrándose en su fecha original sin posibilidad de traslado. La medida alcanza únicamente a los feriados catalogados como trasladables en la normativa vigente. Es decir, solo aquellos días ya definidos como trasladables podrán ser movidos si coinciden con un fin de semana. En ese sentido, se habilita que estos asuetos puedan moverse al viernes inmediato anterior o al lunes siguiente, según lo determine la autoridad competente.

La reglamentación no impone de manera automática el corrimiento, sino que simplemente habilita la posibilidad de hacerlo. La Jefatura de Gabinete de Ministros es la autoridad de aplicación de dicha ley.

Cómo es el pago para quienes trabajen el viernes 10 y el domingo 12 de octubre

Dado que el viernes 10 de octubre es un feriado nacional, quienes asistan a su puesto de trabajo en esta fecha deben percibir el doble de su salario diario habitual por esa jornada, según lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo.

Con el traslado de la fecha, el domingo 12 de octubre ya no tiene carácter de feriado nacional. Entonces, la actividad en todo el país será idéntica a la de cualquier otro domingo del año.

¿Cuáles son todos los feriados que quedan en 2025?

En lo que queda del año, hay tres ocasiones en las que habrá un descanso extendido, ubicados en los últimos meses del año, ya que septiembre es un mes sin recesos. Según el calendario oficial, estos son los feriados restantes:

Octubre

Viernes 10 de octubre: Día de la Raza (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

El feriado de octubre forma un fin de semana extendido Jade Sivori

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)