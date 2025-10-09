¿Por qué es feriado mañana, viernes 10 de octubre?

El viernes 10 de octubre es feriado nacional en Argentina. El Gobierno lo oficializó a través de la resolución 139/2025, publicada en el Boletín Oficial, debido al traslado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se conmemora cada 12 de octubre, lo que genera un fin de semana largo de tres días.

¿Por qué es feriado el viernes 10 de octubre?

La normativa establece que el asueto del 12 de octubre se traslada al viernes 10 de octubre, es por ello que, se trata de un feriado nacional y no de un día no laborable, lo que implica una jornada de descanso obligatoria en todo el territorio nacional.

El asueto del 12 de octubre se traslada al viernes 10 de octubre Unsplash

La Ley de Contrato de Trabajo (20.744) establece en su artículo 181 que los feriados nacionales se rigen por las mismas normas que el descanso dominical. Si un empleado debe trabajar durante el feriado, tiene derecho a percibir el doble de su salario diario habitual.

Los días no laborables, en cambio, son de carácter optativo. El empleador decide si otorga la jornada de descanso o exige la prestación de servicios. Si se trabaja en un día no laborable, el empleado recibe su salario simple, sin recargo adicional.

El traslado del feriado genera un fin de semana largo de tres días RICARDO PRISTUPLUK

Criterio para el traslado de feriados

El Gobierno publicó un decreto en el Boletín Oficial que establece un nuevo criterio para el traslado de feriados. Los asuetos trasladables que caen en fin de semana pueden ser movidos de fecha.

Esta medida busca subsanar un vacío legal en la ley 27.399, que regula los feriados nacionales, pero no especificaba qué hacer cuando estos caen en fines de semana. El Poder Ejecutivo determinó que no habilitar la modificación contradice el espíritu original de la norma, que busca generar períodos de descanso extendidos.

Esta normativa no modifica el régimen de los feriados inamovibles, que se celebran en su fecha original. La medida alcanza únicamente a los feriados catalogados como trasladables. Estos asuetos pueden moverse al viernes inmediato anterior o al lunes siguiente, según lo determine la autoridad competente.

El Gobierno nacional oficializó el feriado del 10 de octubre mediante la publicación de la resolución en el Boletín Oficial

La Jefatura de Gabinete de Ministros es la autoridad de aplicación de esta ley y tiene la facultad de dictar las disposiciones complementarias para implementar los cambios. Esto incluye la decisión de trasladar o no cada uno de los feriados alcanzados por la medida, y en qué fecha reprogramarlos.

Feriados restantes en 2025

Aún restan tres feriados y un día no laborable en lo que queda del año. Según el calendario oficial, estos son los días de descanso restantes:

Octubre

Viernes 10 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.