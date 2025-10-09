Cómo funcionan los servicios de transporte, bancos y supermercados por el feriado del viernes 10 de octubre

El viernes 10 de octubre es feriado en todo el país. Es por ello que muchos argentinos se preguntan cómo funcionarán los distintos servicios ese día: los supermercados, los bancos, el transporte y demás.

Cómo funcionarán los servicios el feriado del viernes 10 de octubre

Aunque la fecha del Día de la Raza es el domingo 12 de octubre, el Gobierno trasladó el asueto al viernes 10 para configurar un fin de semana largo.

Efemérides Día Del Respeto A La Diversidad Cultural (12 De Octubre) - Canal Encuentro

Durante la jornada, los servicios funcionan como suelen hacerlo durante los asuetos:

Administración pública : las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecen cerradas en esta jornada.

las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecen cerradas en esta jornada. Colectivos : funcionan con frecuencia reducida .

: funcionan con . Subte y Premetro: tendrán el horario de domingos y feriados, lo que implica que la primera formación pasa a las 8 horas y la última entre las 21 y las 22.08, dependiendo de la línea.

y tendrán el horario de domingos y feriados, lo que implica que la primera formación pasa a las 8 horas y la última entre las 21 y las 22.08, dependiendo de la línea. Trenes: funcionan con horario de feriado e incluye a la línea Roca, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur y el Tren de la Costa. El Tren Mitre, por su parte, circula con un diagrama especial de feriados, por obras de renovación de vías.

funcionan con horario de feriado e incluye a la línea Roca, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur y el Tren de la Costa. El Tren Mitre, por su parte, circula con un diagrama especial de feriados, por obras de renovación de vías. Bancos : las sucursales bancarias permanecen cerradas en el feriado nacional. Como suele ocurrir en este tipo de fechas se mantiene en funcionamiento los cajeros automáticos , y estarán disponibles las herramientas online como el home banking, los sistemas de pagos digitales , como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, y los pagos con transferencia.

las sucursales bancarias permanecen cerradas en el feriado nacional. Como suele ocurrir en este tipo de fechas , y estarán disponibles las herramientas como el , como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, y los pagos con transferencia. Supermercados : funcionan con normalidad y las sucursales de las distintas cadenas estarán abiertas al público.

funcionan con normalidad y las sucursales de las distintas cadenas estarán abiertas al público. Estacionamiento en CABA : está permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No estará permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas.

está permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No estará permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas. Peajes : los peajes funcionan como fin de semana, tomando como hora pico el horario de 11 a 15, sentido provincia, y de 17 a 21, sentido centro.

Qué servicios funcionarán en el país [e]MARTIN ZABALA - XinHua

¿Qué otros feriados restan en 2025?

En lo que resta del año, se esperan tres fines de semana largos. El calendario oficial detalla los siguientes feriados:

Octubre

Viernes 10 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Día de la Soberanía Nacional

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)