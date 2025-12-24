La proximidad de las Fiestas de Fin de Año genera inquietudes sobre la actividad laboral y es importante saber quiénes no trabajan hoy, miércoles 24 de diciembre.

Durante esta jornada, la situación se define por una combinación de disposiciones oficiales y costumbres arraigadas en el ámbito comercial y de servicios, diferenciando la experiencia para distintos segmentos de la población.

El calendario oficial de feriados, proporcionado por el Ministerio del Interior, confirma que el feriado nacional inamovible corresponde al jueves 25 de diciembre, en conmemoración de la Navidad.

Quiénes no trabajan hoy, miércoles 24 de diciembre

En tanto, este 24 de diciembre adquiere un carácter especial para determinados sectores.

Principalmente, el personal de la Administración Pública Nacional es el beneficiario directo de una jornada de asueto.

Esta medida fue oficializada a través del Decreto 883/2025, publicado en el Boletín Oficial, el cual establece el otorgamiento de “asueto al personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025″.

La justificación de esta normativa radica en que estas fechas constituyen las “vísperas de las festividades y suelen estar destinados a la realización de preparativos y a los desplazamientos necesarios para posibilitar el encuentro familiar”.

Asimismo, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires decretó que los días 24, 26 y 31 de diciembre sean asuetos administrativos para los trabajadores de la administración pública bonaerense, a través del decreto 3063/2025

A pesar de estas facilidades para los empleados estatales, hoy, 24 de diciembre no está categorizado como un feriado nacional ni como un día no laborable en la legislación argentina.

Sin embargo, para otros sectores, especialmente el privado, la actividad laboral se adapta tradicionalmente a la fecha.

Las entidades bancarias ya informan en sus sitios que no habrá operatoria el 24, 25, 31 de diciembre y 1° de enero de 2026.

A su vez, hoy una gran parte del comercio abre sus puertas hasta el mediodía. Esta modalidad busca conceder a las familias la oportunidad de anticipar los preparativos para la cena y los festejos navideños.

Este miércoles es una jornada en la que la actividad general suele disminuir, especialmente durante la tarde, por una cuestión más de tradición y organización familiar que por una imposición legal.

Todos los feriados de 2026

Enero

Jueves 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible)

Febrero

Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible)

Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible)

Marzo

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible)

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable)

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)

Diciembre

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

