Muchos se preguntan cuál es el primer feriado de 2026. A pocas semanas de que finalice el 2025, muchos ya se anticipan a los asuetos del próximo año para planificar viajes y actividades.

El Gobierno aún no oficializó el calendario de feriados de 2026, pero igualmente es posible adelantar cuándo hay asuetos. Esto se debe a que la ley 27.399, conocida como la “Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largos”, detalla todo un listado con todos los feriados nacionales, tanto inamovibles con trasladables.

Año Nuevo es el primer feriado de 2026 (imagen ilustrativa) FaustFoto

Este es el caso del primer feriado de 2026, que se trata del 1° de enero, fecha en que se celebra el Año Nuevo. Se trata de una jornada donde la mayoría de los locales y servicios no funcionan o lo hacen de forma limitada, puesto que en muchos sectores se toman el día. Este cae un jueves y, como es inamovible, no se puede trasladar para generar un fin de semana largo.

De todos modos, cabe agregar que no hay posibilidad de que se dé un período de descanso extendido en los primeros días de enero. La normativa ya mencionada le da la facultad al Poder Ejecutivo de la Nación para fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes. Sin embargo, se debe establecer con “una antelación de 50 días a la finalización del año calendario”.

El Gobierno aún no oficializó el calendario de feriados oficial para 2026 Mara Sosti

Dado que aún no se oficializó el calendario oficial de feriados en ese período, hay una posibilidad que el Gobierno de Javier Milei decida no agregar asuetos al próximo año. Esto no solo imposibilita la posibilidad de que haya un fin de semana largo en los primeros días de enero, pero en otras instancias del próximo año.

Igualmente, con el nuevo criterio que se introdujo este año para cambiar de fecha los feriados trasladables que caigan en el fin de semana, aún hay posibilidades de que haya modificaciones. Solo queda esperar a que el Gobierno anuncie la oficialización del calendario oficial de 2026 y sus feriados.

Estos son los feriados de 2026

De acuerdo a la Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largos, hay ciertas jornadas que están dispuestas como feriados y días no laborables. En ese sentido, estas son las fechas que se contemplan:

Ya se puede anticipar algunos de los feriados de 2026 Gemini

Enero

Jueves 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible)

Febrero

Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible)

Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible)

Marzo

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible)

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable)

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)

Diciembre

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

Vale recordar que los feriados inamovibles son asuetos nacionales que no pueden trasladarse de fecha, sin importar en qué día de la semana caigan.

Respecto de los feriados trasladables, si bien la ley permite que se corran de día para generar fines de semana largos y fomentar el turismo, el Gobierno aún no definió qué sucederá con ellos.

En tanto, los días no laborables Estas son fechas que queda a discreción del empleador si los trabajadores deben asistir a su puesto de trabajo.