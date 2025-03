Uno a uno, todos los feriados en abril 2025

Ante el comienzo de un nuevo mes, muchos se preguntan por todos los feriados en abril, período en el que hay dos jornadas de asueto y distintos días no laborables atravesados por festividades religiosas o históricas.

Los descansos en el cuarto mes del año empiezan cerca de su comienzo, el miércoles 2 de abril, cuando se celebra el Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas. Este feriado nacional inamovible toma su fecha del día de 1982 en que comenzó el desembarco argentino en el archipiélago localizado a 464 kilómetros del continente americano. Por esto, es considerado una jornada de conmemoración y reflexión, que se profundiza con el asueto garantizado el día de la efeméride.

El Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas constituye un feriado nacional el 2 de abril Analía Garelli - Telam

El otro feriado que muchos tendrán en el ojo, por formar un fin de semana largo, es el Viernes Santo, una festividad cristiana que forma parte de la Semana Santa que precede la celebración de la Pascua. En esta fecha, los fieles recuerdan la crucifixión de Jesús, por lo que se trata de una fecha muy especial, consagrada como feriado nacional. Este año, el Viernes Santo va a caer el 18 de abril.

La jornada anterior, el Jueves Santo del 17 de abril, es un día no laborable. La diferencia es que en estas últimas fechas el descanso no es obligatorio, sino que queda a criterio del empleador. Además, a diferencia de los feriados, quienes trabajan en los días no laborables perciben la misma paga que un día normal.

La Semana Santa tiene un feriado y un día no laborable: el Viernes Santo, que se celebrará el 18 de marzo, y la jornada anterior, Jueves Santo, respectivamente

Otra festividad religiosa que producirá días no laborables es el Pesaj, la Pascua Judía. El 13 y 14 de abril, por tratarse de los primeros dos días de la Pascua Judía, habrá sendos días no laborables. Por otro lado, el sábado 19 y domingo 20 el calendario oficial nacional guarda dos días no laborables por las últimas dos jornadas de Pesaj. En este caso, para garantizar el descanso, las personas de religión judía pueden comunicarlo a sus superiores, en caso de que no lo sepan, para que se les conceda la posibilidad de celebrar una fiesta tan importante para ellos.

El calendario de los feriados de abril 2025 guarda otro día no laborable. Se trata del 24 de abril, cuando se conmemora el Día de Acción de Respeto y Tolerancia entre los Pueblos, una fecha que fue promulgada en 2007 a través de la Ley 26.199, en conmemoración del genocidio que fue víctima el pueblo armenio en 1915.

El 24 de abril se conmemora el Día de Acción de Respeto y Tolerancia entre los Pueblos Hernan Zenteno - La Nacion

Todos los feriados de abril 2025

Feriados

2 de abril: Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

Días no laborables

13,14, 19 y 20 de abril: Pésaj.

17 de abril: Jueves Santo.

24 de abril: Día de Acción de Respeto y Tolerancia entre los Pueblos.

El calendario completo de feriados nacionales que quedan de 2025 en la Argentina

Mayo

Jueves 1° de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible)

Viernes 2 de mayo: día no laborable puente

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se trasladaría del martes 17 de junio por ser un feriado trasladable)

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Viernes 15 de agosto: día no laborable puente

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

LA NACION