El mes de diciembre cuenta con dos feriados nacionales y es fundamental conocer cuándo es el feriado del 8 de diciembre y si hay fin de semana largo, por ese asueto.

En el país, un gran porcentaje de la ciudadanía contará con un receso de cuatro días, especialmente los sectores de la administración pública, escuelas, bancos y otros organismos estatales; pero debido a que el lunes 7 es día no laborable, el alcance real de este fin de semana prolongado dependerá, para muchos, de la decisión de los empleadores.

Gran parte de la ciudadanía tendrá cuatro días de descanso en el primer fin de semana del mes

¿Hay fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre en la Argentina?

De acuerdo al calendario oficial de feriados, que publica la jefatura de Gabinete, el martes 8 de diciembre es feriado nacional inamovible y se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción.

En tanto, el lunes 7 es día no laborable con fines turísticos. Esta denominación responde a la potestad del Gobierno para determinar tres fechas de esta naturaleza por año.

De esta manera, gran parte de la población argentina podrá disfrutar de un fin de semana extendido de cuatro días, conformado por el sábado 5, el domingo 6, el lunes 7 y el martes 8 de diciembre.

La Inmaculada Concepción En 1 Minuto - El Santo Del Día - 8 De Diciembre

Por qué es feriado el lunes 8 de diciembre en la Argentina

El 8 de diciembre es el Día de la Inmaculada Concepción de María. Es una festividad litúrgica del catolicismo que celebra el dogma de la Virgen María concebida sin pecado original. Esta particularidad fue proclamada por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la Basílica de San Pedro, Roma, ante cientos de obispos y miles de fieles.

Esta doctrina fundamental busca resaltar valores de fe, empatía y caridad, representados en la figura de la Virgen María, como la madre de Jesucristo.

Además, el 8 de diciembre también es el día tradicional para armar el árbol de Navidad. Este acto marca el inicio oficial de la temporada navideña, de cara a las Fiestas de Fin de Año.

En el feriado del 8 de diciembre se acostumbra armar el árbol de Navidad

Por qué es día no laborable el lunes 7 de diciembre

En cambio, el lunes 7 es día no laborable con fines turísticos y, por definición, en estas jornadas la decisión de si se trabaja o no queda en manos del empleador.

La ley 20.744 o de Contrato de Trabajo precisa en el artículo 181 que en los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. Mientras que en el 182 explica que los días no laborales son optativos para el empleador. Por eso, en el caso de que los empleadores decidan que su plantel trabaje el 7 de diciembre, el empleado percibirá su salario simple.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026

Mes Fecha Nombre del feriado Diciembre Lunes 7 de diciembre Día no laborable con fines turísticos Diciembre Martes 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Diciembre Viernes 25 de diciembre Navidad (feriado inamovible)