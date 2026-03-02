Feriados de Argentina: así es el calendario mes por mes del 2026

Hay quienes quieren planificar sus feriados o fines de semana largo con antelación. La información sobre feriados y días no laborables en el país ya está disponible para la consulta de cualquier persona.

A finales del año pasado, la Jefatura de Gabinete publicó en su sitio oficial el calendario de feriados 2026 oficial. Este incluye el listado con todos los asuetos nacionales, tanto inamovibles y trasladables, que detallan en la ley 27.399, conocida como “Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana”. También considera los días no laborables que habrá en el año entrante.

El calendario de feriados oficial permite conocer cuándo hay fines de semana largos en 2026 Mauro V. Rizzi

El Gobierno dispuso el establecimiento de tres días no laborables en el año. En particular, el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre del próximo año, con el objetivo de fomentar el turismo interno al ofrecer diferentes instancias del año para tener un período extendido de descanso.

Según la ley 27399, el Poder Ejecutivo puede mover feriados trasladables y establecer hasta tres “días puente” para crear fines de semana extendidos con fines turísticos. Es por ello que se determinaron los días no laborables para 2026.

La diferencia entre feriado y día no laborable

La ley 20.744 o de Contrato de Trabajo precisa en el artículo 181 que en los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. Mientras que en el 182 explica que los días no laborables son optativos para el empleador.

En el caso de los feriados nacionales rigen las normas de descanso dominical. Es decir, que en caso de que el empleado preste sus servicios durante el feriado, deberá cobrar el doble de una jornada habitual. Mientras que en los días no laborables, el empleador tendrá la opción de elegir si se trabaja y, si decide hacerlo, el empleado percibirá su salario simple.

El feriado nacional deberá abonarse el doble de una jornada habitual, mientras que en un día no laborable su remuneración es como la del salario simple.

Feriados de Argentina 2026: así está el calendario mes por mes

Ya se puede anticipar algunos de los feriados de 2026 (Foto: Freepik)

Marzo

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

Vale recordar que los feriados inamovibles son asuetos nacionales que no pueden trasladarse de fecha, sin importar en qué día de la semana caigan.

Respecto de los feriados trasladables, si bien la ley permite que se corran de día para generar fines de semana largos y fomentar el turismo, el Gobierno aún no definió qué sucederá con ellos.

En tanto, los días no laborables son fechas que queda a discreción del empleador si los trabajadores deben asistir a su puesto de trabajo.