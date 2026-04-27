La última semana de abril prepara a la ciudadanía argentina para un nuevo día de descanso, que se ubica en el mes siguiente, y quienes se preguntan si es feriado el jueves 30 de abril en la Argentina, deben saber que se trata de una jornada hábil.

El jueves 30 de abril la actividad es normal Freepik

¿Es feriado el jueves 30 de abril en la Argentina?

El último día del mes antecede al feriado del viernes 1° de mayo, que está catalogado como feriado nacional inamovible, por conmemorarse el Día del Trabajador, de acuerdo al calendario oficial de feriados que difunde la Jefatura de Gabinete.

Sin embargo, el jueves 30 de abril es una jornada hábil, en la que la actividad de los diferentes sectores de la economía se desarrollará con normalidad.

Qué pasa con el feriado del viernes 1° de Mayo

La mayoría de la población nacional podrá disfrutar del feriado del 1° de mayo, dado que se interrumpen las actividades por ser asueto en todo el país, y la administración pública, las escuelas, los bancos y empresas privadas permanecerán cerradas. Los servicios de transporte, en tanto, funcionarán con frecuencia de feriados.

Sin embargo, quienes deban trabajar en esta jornada deben saber que la ley 20.744 o de Contrato de Trabajo precisa en el artículo 181 que en los días feriados nacionales, como es el caso del viernes 1° de Mayo, rigen las normas legales sobre el descanso dominical.

Por lo tanto, en caso de que el empleado preste sus servicios durante el feriado, deberá cobrar el doble de una jornada habitual.

El feriado nacional es el viernes 1° de mayo Pheelings media

Cuál es el segundo feriado de mayo

El segundo feriado del quinto mes del año corresponde al 25 de Mayo. En esta fecha, se conmemora el Día de la Revolución de Mayo en honor a la jornada que dio origen al Primer Gobierno Patrio. Al coincidir este aniversario con un día lunes, gran parte de la ciudadanía argentina podrá disfrutar de otro fin de semana largo en el mes.

Todos los feriados de 2026

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).