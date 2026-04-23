Los ciudadanos de todo el país contarán al inicio del mes de mayo con un receso que conformará un fin de semana largo de tres días, y resulta importante saber qué pasa con el feriado del viernes 1° de Mayo, según la ley.

El feriado del 1° de Mayo rige para todos los ciudadanos del país y ya figura en el calendario oficial Marcelo Aguilar

De acuerdo al calendario oficial de feriados, que difunde la Jefatura de Gabinete, el viernes 1° de Mayo es feriado nacional con carácter de inamovible, por conmemorarse el Día del Trabajador.

Según la ley: qué pasa con el feriado del viernes 1° de Mayo

La ley 20.744 o de Contrato de Trabajo precisa en el artículo 181 que en los días feriados nacionales, como es el caso del viernes 1° de Mayo, rigen las normas legales sobre el descanso dominical.

Por lo tanto, en caso de que el empleado preste sus servicios durante el feriado, deberá cobrar el doble de una jornada habitual.

Cuál es el otro feriado en mayo

El segundo feriado del quinto mes del año corresponde al 25 de Mayo. En esta fecha, se conmemora el Día de la Revolución de Mayo en honor a la jornada que dio origen al Primer Gobierno Patrio. Al coincidir este aniversario con un día lunes, gran parte de la ciudadanía argentina podrá disfrutar de otro fin de semana largo en el mes.

Lo que indica la ley laboral sobre los días feriados Shutterstock

Todos los feriados de 2026

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).