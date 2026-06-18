¿Es feriado mañana, viernes 19 de junio, por el Día de la Bandera en la Argentina?

En el sexto mes del calendario está el feriado por el Día de la Bandera, que se celebra todos los 20 de junio. Este año, la jornada cae día sábado y muchos se preguntan si el viernes hay feriado puente para conectar con esta festividad patria.

La particularidad del Día de la Bandera es que se trata de un asueto inamovible, por ende, la jornada no se traslada. Asimismo, tampoco se adiciona un feriado puente el viernes 19 ni el lunes 22 de junio, por lo que no habrá fin de semana largo.

El sábado 20 es un asueto inamovible en junio

Esto se debe a que el Gobierno tiene la potestad de definir hasta tres feriados o días no laborables con fines turísticos por año y este 2026, mediante la resolución 164/2025, definió el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre como jornadas no laborables con fines turísticos, ya que al combinarse con feriados inamovibles, generan fines de semana largos.

¿Qué se recuerda el 20 de junio y por qué no se pasa de día?

La celebración del Día de la Bandera se realiza en la fecha del Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano, fallecido el 20 de junio de 1820.

Manuel Belgrano fue un político, abogado, escritor y militar de destacada actuación en los albores de la independencia argentina. Su rol fue crucial en la Revolución de Mayo.

Más allá de su trayectoria militar, Belgrano propuso la creación de una bandera para distinguir a los soldados criollos de las tropas realistas, ya que ambos bandos utilizaban enseñas rojas. El Triunvirato de Buenos Aires autorizó a Belgrano a crear un nuevo emblema.

La primera vez que se enarboló el primer ejemplar de la bandera nacional, bordada por Catalina Echeverría, fue el 27 de febrero de 1812 en la ciudad de Rosario. Belgrano izó la bandera durante la inauguración de dos baterías de artillería a orillas del Río Paraná, con el objetivo de defender el territorio de posibles ataques.

Bandera Argentina Mauro V. Rizzi

Belgrano se inspiró en la escarapela celeste y blanca, que ya había sido utilizada durante la Revolución de Mayo. El prócer consideraba que estos colores representaban la identidad de los revolucionarios y su aspiración a la libertad.

El 20 de junio está catalogado como feriado inamovible, lo que implica que no tiene traslado hacia otra fecha, y se celebra específica en la jornada de la efeméride.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026

Mes Fecha Nombre del feriado Junio Sábado 20 de junio Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Manuel Belgrano (feriado inamovible) Julio Jueves 9 de julio Día de la Independencia (feriado inamovible) Julio Viernes 10 de julio Día no laborable con fines turísticos Agosto Lunes 17 de agosto Paso a la Inmortalidad del Gral. Don José de San Martín (feriado trasladable) Octubre Lunes 12 de octubre Día del Respeto a la Diversidad Cultural Noviembre Lunes 23 de noviembre Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre) Diciembre Lunes 7 de diciembre Día no laborable con fines turísticos Diciembre Martes 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Diciembre Viernes 25 de diciembre Navidad (feriado inamovible)