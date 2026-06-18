¿Es feriado mañana, viernes 19 de junio, por el Día de la Bandera en la Argentina?
El sábado se celebra el Día de la Bandera en todo el país; ¿hay posibilidad de que exista un puente para un descanso extendido?
- 3 minutos de lectura'
En el sexto mes del calendario está el feriado por el Día de la Bandera, que se celebra todos los 20 de junio. Este año, la jornada cae día sábado y muchos se preguntan si el viernes hay feriado puente para conectar con esta festividad patria.
La particularidad del Día de la Bandera es que se trata de un asueto inamovible, por ende, la jornada no se traslada. Asimismo, tampoco se adiciona un feriado puente el viernes 19 ni el lunes 22 de junio, por lo que no habrá fin de semana largo.
Esto se debe a que el Gobierno tiene la potestad de definir hasta tres feriados o días no laborables con fines turísticos por año y este 2026, mediante la resolución 164/2025, definió el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre como jornadas no laborables con fines turísticos, ya que al combinarse con feriados inamovibles, generan fines de semana largos.
¿Qué se recuerda el 20 de junio y por qué no se pasa de día?
La celebración del Día de la Bandera se realiza en la fecha del Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano, fallecido el 20 de junio de 1820.
Manuel Belgrano fue un político, abogado, escritor y militar de destacada actuación en los albores de la independencia argentina. Su rol fue crucial en la Revolución de Mayo.
Más allá de su trayectoria militar, Belgrano propuso la creación de una bandera para distinguir a los soldados criollos de las tropas realistas, ya que ambos bandos utilizaban enseñas rojas. El Triunvirato de Buenos Aires autorizó a Belgrano a crear un nuevo emblema.
La primera vez que se enarboló el primer ejemplar de la bandera nacional, bordada por Catalina Echeverría, fue el 27 de febrero de 1812 en la ciudad de Rosario. Belgrano izó la bandera durante la inauguración de dos baterías de artillería a orillas del Río Paraná, con el objetivo de defender el territorio de posibles ataques.
Belgrano se inspiró en la escarapela celeste y blanca, que ya había sido utilizada durante la Revolución de Mayo. El prócer consideraba que estos colores representaban la identidad de los revolucionarios y su aspiración a la libertad.
El 20 de junio está catalogado como feriado inamovible, lo que implica que no tiene traslado hacia otra fecha, y se celebra específica en la jornada de la efeméride.
Los feriados y días no laborables que quedan en 2026
|Mes
|Fecha
|Nombre del feriado
Junio
Sábado 20 de junio
Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)
Julio
Jueves 9 de julio
Día de la Independencia (feriado inamovible)
Julio
Viernes 10 de julio
Día no laborable con fines turísticos
Agosto
Lunes 17 de agosto
Paso a la Inmortalidad del Gral. Don José de San Martín (feriado trasladable)
Octubre
Lunes 12 de octubre
Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Noviembre
Lunes 23 de noviembre
Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre)
Diciembre
Lunes 7 de diciembre
Día no laborable con fines turísticos
Diciembre
Martes 8 de diciembre
Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
Diciembre
Viernes 25 de diciembre
Navidad (feriado inamovible)
Otras noticias de Agenda
Fauna nativa. Descubren una nueva especie de mamífero en Córdoba y lo nombraron en honor al Conicet
El llanto de Messi. El capitán argentino contó que tuvo problemas personales en la semana previa al Mundial
A dos horas de CABA y gratis. Llega el festival ideal para festejar el Día de la Bandera en familia
- 1
Hígado graso: alimentos de consumo diario que pueden acelerar su daño y riesgos para la salud hepática
- 2
Ranking QS: la UBA se mantiene como la única universidad de América Latina entre las 100 mejores del mundo
- 3
Cristiano Ronaldo colecciona récords, pero mengua su influencia en Portugal: apenas 25 toques en el 1-1 con Congo
- 4
Senado: postergan una semana la sesión y Adorni gana tiempo, aunque sería citado a interpelación el 2 de julio