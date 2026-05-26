Todos los feriados y fines de semana largos de junio

El sexto mes del año cuenta con dos recesos de los que podrá disfrutar gran parte de la ciudadanía argentina, por lo que es importante conocer todos los feriados de junio, para planificar actividades especiales en esas dos jornadas del mes.

Todos los feriados que tiene el mes de junio Shutterstock

Todos los feriados de junio

Llegada la mitad del año, el primer feriado se ubica en el día lunes 15 de junio y corresponde al traspaso del asueto por Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes, jornada que originalmente se celebra cada 17 de junio. De esta manera queda configurado un fin de semana extendido de tres días, que comienza el sábado 13, sigue el domingo 14 y finaliza con el lunes 15 de junio.

El otro asueto, de acuerdo al calendario oficial, que difunde la Jefatura de Gabinete, coincide con en el sábado 20 de junio, al celebrarse el Día de la Bandera y el Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano. En este caso se trata de un feriado nacional inamovible, lo que implica que no hay traslado de la fecha y se conmemora en esa jornada específica.

¿Qué se recuerda el 17 de junio y por qué se traslada?

La ley 27.399 ―que reglamenta el establecimiento de feriados y fines de semana largos― señala que en el sexto mes del año es asueto el 17 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes. De esa forma, se recuerda al político y militar argentino que luchó junto al ejército de Los Infernales durante la guerra de la Independencia. La fecha elegida coincida con la fecha de su fallecimiento, que fue el 17 de junio de 1821.

"El General Martín Miguel de Güemes y sus gauchos" es un óleo sobre tela de Antonio Estruch. XAVIER MARTIN

Sin embargo, este asueto entra en la categoría de feriado trasladable, por lo tanto, la celebración se puede correr de día para crear un fin de semana largo. La normativa mencionada especifica que los feriados nacionales trasladables cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior. En tanto, los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente. Es por ese motivo que el asueto del 17 de junio fue corrido para el lunes 15.

¿Qué se recuerda el 20 de junio y por qué no se pasa de día?

La celebración del Día de la Bandera se realiza en la fecha del Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano, fallecido el 20 de junio de 1820.

Manuel Belgrano fue un político, abogado, escritor y militar de destacada actuación en los albores de la independencia argentina. Su rol fue crucial en la Revolución de Mayo.

El 20 de junio se celebra el Día de la Bandera

Más allá de su trayectoria militar, Belgrano propuso la creación de una bandera para distinguir a los soldados criollos de las tropas realistas, ya que ambos bandos utilizaban enseñas rojas. El Triunvirato de Buenos Aires autorizó a Belgrano a crear un nuevo emblema.

La primera vez que se enarboló el primer ejemplar de la bandera nacional, bordada por Catalina Echeverría, fue el 27 de febrero de 1812 en la ciudad de Rosario. Belgrano izó la bandera durante la inauguración de dos baterías de artillería a orillas del Río Paraná, con el objetivo de defender el territorio de posibles ataques.

Belgrano se inspiró en la escarapela celeste y blanca, que ya había sido utilizada durante la Revolución de Mayo. El prócer consideraba que estos colores representaban la identidad de los revolucionarios y su aspiración a la libertad.

El 20 de junio está catalogado como feriado inamovible, lo que implica que no tiene traslado hacia otra fecha, y se celebra específica en la jornada de la efeméride.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026

Mes Fecha Nombre del feriado Junio Lunes 15 de junio Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio) Sábado 20 de junio Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Manuel Belgrano (feriado inamovible) Julio Jueves 9 de julio Día de la Independencia (feriado inamovible) Viernes 10 de julio Día no laborable con fines turísticos Agosto Lunes 17 de agosto Paso a la Inmortalidad del Gral. Don José de San Martín (feriado trasladable) Octubre Lunes 12 de octubre Día del Respeto a la Diversidad Cultural Noviembre Lunes 23 de noviembre Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre) Diciembre Lunes 7 de diciembre Día no laborable con fines turísticos Diciembre Martes 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Diciembre Viernes 25 de diciembre Navidad (feriado inamovible)