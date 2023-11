escuchar

El primer feriado de diciembre 2023 caerá en el viernes 8, fecha que coincide con el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen y forma un fin de semana largo.

Al tratarse de un feriado nacional, el descanso es obligatorio, y los empleadores que soliciten a sus trabajadores presentarse a sus puestos en esa fecha deben pagarles el doble, como prevé la ley de Contrato de Trabajo.

Por qué es feriado el 8 de diciembre

El Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen es una celebración católica adoptada en la Argentina como día de asueto. Este día celebra el dogma según el cual la Virgen María, madre de Jesús para los católicos, “fue concebida sin pecado original”, como proclamó el Papa Pio IX el día de 1854 en que instauró la fiesta.

El día de la Inmaculada Concepción de María se celebra el 8 de diciembre y es un feriado inamovible en la Argentina (Fuente: ACI)

En aquel entonces, el Sumo Pontífice reunió a más de 200 obispos, embajadores y miles de fieles, quienes decidieron celebrar su fe en la Basílica de San Pedro en El Vaticano. Aquel día las 300 campanas de diferentes torres de la ciudad sonaron al unísono, mientras que cientos de palomas fueron liberadas en honor de la madre de Cristo.

En su discurso, el entonces representante de la Iglesia Católica declaró esta fecha como la de su concepción, nueve meses previos a su nacimiento, un 8 de septiembre.

Además, según la tradición local, esta es la fecha en que se arma el árbol de Navidad, jornada que configura el último feriado del año, que en 2023 caerá lunes y formará otro fin de semana largo.

La doctrina de la Inmaculada Concepción

De acuerdo al catolicismo, Dios decidió preservar a María del pecado original. De esta manera, la Virgen fue protegida desde el momento de su concepción para que pudiera vivir libre de pecado. Este dogma fue citado por el arcángel Gabriel con la frase “llena de gracia”, haciendo referencia a su figura, como a la de una persona pura y devota a Dios.

Muchas personas confunden esta fecha con la concepción de Jesús. Sin embargo, lo que se celebra son los dotes divinos asignados a María, quien fue “sin pecado concebida”.

El armado del árbol de Navidad

En la Argentina existe la tradición de armar el árbol de Navidad cada 8 de diciembre. Se considera a este objeto festivo como un símbolo de amor de Dios, el cual se presenta de forma triangular haciendo referencia a la Santísima Trinidad.

El árbol de Navidad suele armarse el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María Unsplash

Sin embargo, no existe una explicación particular de esta elección. De esta manera, los preparativos para Nochebuena ocupan un día en particular para cada región del mundo. En algunos países se lleva a cabo el 6 de diciembre, coincidiendo con el Día de San Nicolás de Bari, patrono de los niños. En cambio, en Estados Unidos se acostumbra adornar el árbol el día después de Acción de Gracias, que es el 24 de noviembre.

Cuándo cae Navidad 2023

El 25 de diciembre es la fecha de la Navidad, un día feriado inamovible del calendario nacional que en este 2023 coincide con el último lunes del año.

De esta forma, habrá un fin de semana largo en la primera de las fiestas, una fecha que según la tradición cristiana celebra el nacimiento de Jesús, en donde las personas se reúnen con sus seres queridos. Lo mismo pasará en Año Nuevo, ya que el 1 de enero de 2024 también caerá lunes.

