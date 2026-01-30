No habrá bancos por dos días: todas las sucursales cierran sus puertas en estas fechas

La actividad presencial en los bancos se detendrá al comienzo del segundo mes del año, durante dos días, por normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El cronograma oficial establece el cierre de las sucursales el lunes 16 y el martes 17 de febrero debido a los feriados de Carnaval, una pausa operativa que alcanza a las ventanillas de todas las entidades del territorio nacional.

¿Cuándo se interrumpe la atención y qué dice la norma?

Todas las sucursales de las diferentes entidades que operan en el país cierran sus puertas durante el 16 y 17 de febrero. El sitio oficial del BCRA anticipa esta situación en su apartado dedicado a los feriados que las instituciones deben respetar obligatoriamente.

Las sucursales de todo el país permanecen cerradas el lunes 16 y el martes 17 de febrero por el feriado de Carnaval Richard Vogel - AP

La suspensión de tareas responde a una regulación específica de la autoridad monetaria. La Comunicación 99321 establece el listado de fechas no laborables para el sector. El organismo bajo la presidencia de Santiago Bausili detalla en este documento la inactividad de las entidades financieras durante esas jornadas, una normativa que rige para la totalidad de la banca pública y privada.

Las alternativas digitales para operar sin efectivo

Los usuarios conservan el acceso a sus recursos a través de los sistemas automatizados pese al cierre de las sucursales. Los cajeros automáticos permanecen operativos en los bancos. Estas terminales permiten la extracción de dinero, la realización de depósitos y las demás gestiones habilitadas por las máquinas.

La atención al público se limita a los canales digitales y cajeros automáticos durante las jornadas no laborables de febrero

El ecosistema virtual funciona con normalidad para suplir la falta de atención humana. Los servicios de las entidades mantienen su vigencia plena. Los clientes pueden operar a través del sitio oficial de los bancos o de las aplicaciones específicas. Estas plataformas facilitan las transferencias inmediatas, el pago de servicios y el uso de otras funciones del home banking.

Los medios de pago electrónicos también garantizan la continuidad de las transacciones. Las billeteras virtuales operan sin restricciones y el uso de tarjetas de débito y de crédito se mantiene habilitado en los comercios. Los pagos con transferencia funcionan de manera habitual gracias a la infraestructura tecnológica vigente.

Todos los feriados del 2026

Febrero

Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Marzo

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.