Todos los feriados de febrero 2026

Ya muchos se anticipan a cuáles son los feriados de 2026. De esa forma, pueden organizar alguna escapada, ideal para la temporada de verano.

Al observar el calendario de feriados 2026 oficial que difunde la Jefatura de Gabinete a través de su página oficial, se puede identificar que en segundo mes del año hay dos asuetos. Estos son el lunes 16 y martes 17 de febrero, por lo cual configuran un fin de semana largo de cuatro días.

Carnaval de Corrientes

Estos feriados se deben a Carnaval, una festividad muy popular en la Argentina. Sus fechas suelen caer un lunes y martes y varían anualmente, ya que son las jornadas que anteceden a la Cuaresma y la celebración católica de la Pascua, la cual se calcula siguiendo los ciclos lunares. Históricamente, representa un momento de libertad y celebración antes del período de penitencia y reflexión que lleva a la Semana Santa.

Se trata de la despedida de los excesos y placeres carnales, antes de que empiecen los días frugales en que los cristianos emulan los hábitos de Jesucristo, en la mencionada Cuaresma. Concluye a los 40 días de concluido el Carnaval, cuando se celebra la resurrección de Cristo con la Pascua.

Los días de Carnaval cuentan con celebraciones, murgas y desfiles en todo el país, especialmente en Gualeguaychú, Entre Ríos, considerada la capital nacional de este festejo. También la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tiene una tradición de corsos en distintos barrios porteños, con epicentro en la zona de Boedo. Es por ello que especialmente en estas fechas muchas personas aprovechan para hacer una escapada y disfrutar de estas experiencias.

Los corsos de Buenos Aires en los que se congregan murgas de todos los barrios durante Carnaval archivo

Cabe recordar que estas jornadas están definidas por la Ley 27399 como feriados nacionales, por lo cual la mayoría de los argentinos podrán disfrutar de estos días extra de descanso. Por lo tanto, las personas que sean convocadas a su puesto de trabajo durante estas fechas deberán cobrar el doble de una jornada laboral regular, como define la Ley de Contrato de Trabajo.

¿Cuáles son los feriados nacionales y días no laborables de 2026 en la Argentina?

Uno por uno, los feriados y días no laborables de 2026 Gemini

Febrero

Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Marzo

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).