Cuándo son los feriados de Carnaval 2026

Los feriados de Carnaval 2026 se aproximan, trayendo consigo el tradicional fin de semana largo que oscila entre febrero y marzo. Ya están disponibles las fechas que tendrán este 2026, tal como está inidicado en el calendario oficial de asuetos y días no laborables.

Esta fecha no está vinculada al calendario lunar, por lo que su fecha varía cada año. Históricamente, representa un periodo de festividad y libertad previo a la Cuaresma, esos 40 días de sobriedad y reflexión que emulan el sacrificio de Jesús y que culminan con la celebración de la Semana Santa.

Muchos planean una escapada para el fin de semana largo de carnaval Mauro V. Rizzi

Cuándo es el feriado de Carnaval 2026 en la Argentina

Este año, los días feriados por Carnaval serán a mediados de febrero: caen el lunes 16 y martes 17 de febrero. En estas dos jornadas habrá feriado, que harán que la mayoría de las personas tengan un fin de semana largo.

Los días de Carnaval cuentan con celebraciones, murgas y desfiles en todo el país, especialmente en Gualeguaychú, Entre Ríos, considerada la capital nacional de este festejo. También la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tiene una tradición de corsos en distintos barrios porteños, con epicentro en la zona de Boedo. Es por ello que especialmente en estas fechas muchas personas aprovechan para hacer una escapada y disfrutar de estas experiencias.

Carnaval de Gualeguaychú 2025

Cabe recordar que se trata de feriados nacionales garantizados por ley; por lo tanto, las personas que sean convocadas a su puesto de trabajo durante estas fechas deberán cobrar el doble de una jornada laboral regular, como define la Ley de Contrato de Trabajo.

¿Cuáles son los feriados nacionales y días no laborables de 2026 en la Argentina?

Uno por uno, los feriados y días no laborables de 2026 Gemini

Febrero

Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Marzo

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).