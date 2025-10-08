El Gobierno nacional oficializó una modificación en el calendario de asuetos que crea un nuevo fin de semana largo este mes. La decisión genera un feriado el viernes 10 de octubre a partir del movimiento de una fecha conmemorativa. Esta medida se enmarca en una reciente reglamentación sobre los días no laborables en el país, con el objetivo de fomentar la actividad turística.

Por qué es feriado el viernes 10 de octubre en la Argentina

El próximo viernes será día de descanso obligatorio en todo el territorio nacional debido a una decisión administrativa del Poder Ejecutivo. El feriado del 10 de octubre corresponde al traslado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, cuya fecha original de conmemoración es el 12 de octubre.

El feriado del 10 de octubre conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural Captura

La medida fue establecida a través de la resolución 139/2025, publicada en el Boletín Oficial el pasado lunes primero de septiembre. El objetivo principal de esta modificación es la creación de un fin de semana largo de tres días. El período de descanso se extenderá desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de octubre inclusive. Esta acción busca fomentar el turismo interno y optimizar los períodos de receso para los trabajadores.

¿Es un feriado nacional o un día no laborable?

El viernes 10 de octubre es un feriado nacional. La normativa que dispuso el cambio de fecha lo categoriza explícitamente como un asueto de alcance general y no como un día no laborable. Esta distinción es fundamental por sus implicaciones en el ámbito laboral y en el régimen de pago para los empleados.

La medida fue establecida por la resolución 139/2025, publicada en el Boletín Oficial

La diferencia principal entre ambas categorías radica en la obligatoriedad del descanso. Un feriado nacional es una jornada de descanso que debe cumplirse en todo el país. La Ley de Contrato de Trabajo, ley 20.744, precisa en su artículo 181 que en estas fechas rigen las mismas normas que para el descanso dominical. Si un empleado presta servicios durante un feriado, debe percibir el doble de su salario diario habitual por esa jornada.

En contraste, un día no laborable es de carácter optativo. La decisión de otorgar la jornada libre recae exclusivamente en el empleador. Si la empresa decide que se trabaje durante un día no laborable, el empleado percibe su remuneración habitual sin ningún tipo de recargo adicional. El régimen de pago doble no se aplica en estos casos.

El nuevo criterio para el traslado de feriados

La semana pasada, el Gobierno publicó un decreto en el Boletín Oficial que determinó un nuevo criterio para el traslado de feriados. El marco legal establece que los asuetos catalogados como “trasladables” que originalmente caen en un día del fin de semana pueden ser corridos de fecha. La medida busca subsanar lo que el Poder Ejecutivo consideró un “vacío legal” en la ley 27.399, que regula los feriados nacionales.

El período de descanso se extenderá desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de octubre RICARDO PRISTUPLUK

Dicha ley no especificaba qué hacer cuando estas fechas conmemorativas coincidían con sábados o domingos. La administración actual resolvió que la imposibilidad de modificar esas fechas representaba una contradicción con el “espíritu original de la norma”, que es la generación de períodos de descanso extendidos.

Calendario: qué feriados quedan en 2025

Luego del fin de semana largo de octubre, y tras un septiembre sin recesos, el calendario oficial de 2025 prevé tres ocasiones adicionales de descanso extendido. Los otros feriados restantes del año son los siguientes:

Noviembre: El viernes 21 será día no laborable con fines turísticos (puente). El lunes 24 se celebrará el Día de la Soberanía Nacional, feriado trasladable desde su fecha original del jueves 20 de noviembre.

El viernes 21 será día no laborable con fines turísticos (puente). El lunes 24 se celebrará el Día de la Soberanía Nacional, feriado trasladable desde su fecha original del jueves 20 de noviembre. Diciembre: El lunes 8 será feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María. El jueves 25 también será feriado inamovible por la celebración de la Navidad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.