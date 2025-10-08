¿Es feriado el lunes 13 de octubre?

La proximidad del fin de semana largo de este mes genera interrogantes sobre la organización del calendario de asuetos. Una modificación reciente en la legislación sobre los feriados nacionales alteró las fechas de descanso. El Gobierno nacional dispuso un cambio en la norma que establece los días libres y sus fechas con el objetivo de fomentar el turismo interno en el país.

¿Hay asueto el lunes 13 de octubre?

El lunes 13 de octubre de 2025 es un día hábil y la actividad laboral será normal en todo el territorio nacional. La confusión surge a raíz de los cambios aplicados al asueto por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se conmemora cada 12 de octubre.

Para este año, el Poder Ejecutivo determinó el traslado de esa fecha. El descanso correspondiente al domingo 12 de octubre se movió para el viernes 10 de octubre. Esta decisión configura un fin de semana largo de tres días que comenzará el viernes 10 y finalizará el domingo 12 de octubre.

El lunes 13 no forma parte de este período de descanso extendido. El domingo 12 de octubre, fecha original de la conmemoración, ya no posee el carácter de feriado nacional y será una jornada dominical común.

Por qué se movió la fecha del 12 de octubre

La decisión fue formalizada a través de la resolución 139/2025, publicada en el Boletín Oficial. La medida se enmarca en un nuevo criterio adoptado por el Gobierno para la gestión de los feriados nacionales. Este enfoque busca optimizar los períodos de descanso de la población y, al mismo tiempo, impulsar la actividad turística dentro del país.

La modificación subsana un vacío que existía en la ley 27.399, la cual regula el régimen de feriados nacionales y días no laborables. Dicha ley no especificaba el procedimiento a seguir cuando los asuetos clasificados como “trasladables” coincidían con un sábado o un domingo. Con el nuevo criterio, estas fechas pueden ser reubicadas para garantizar un fin de semana largo efectivo y evitar que el día de descanso se pierda al caer en una jornada no hábil.

Cuál es la diferencia entre feriado nacional y día no laborable

El Gobierno categorizó el viernes 10 de octubre como feriado nacional, no como un día no laborable. Esta distinción es fundamental por sus implicaciones laborales y salariales. Un feriado nacional representa una jornada de descanso obligatoria para todos los trabajadores del sector público y privado. Si un empleado presta servicios durante un feriado nacional, el empleador debe abonar un pago doble.

Un día no laborable es de carácter optativo para el empleador. La empresa o el organismo puede decidir si otorga el día libre a su personal o si requiere que se trabaje de manera normal.

En caso de que se trabaje, el empleado percibe su salario simple, sin ningún tipo de recargo adicional. El régimen de pago doble no aplica para los días no laborables. Un ejemplo de esta categoría es el próximo viernes 21 de noviembre, definido como día no laborable con fines turísticos.

Qué feriados quedan en 2025

Con la modificación de octubre, el calendario oficial de lo que resta del año presenta otras tres oportunidades de descanso extendido. Septiembre es un mes sin recesos. Los feriados restantes son los siguientes:

Octubre

Viernes 10 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Día de la Soberanía Nacional

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

