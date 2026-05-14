Horóscopo de Acuario de hoy: jueves 14 de mayo de 2026

Prepárese, ya que será una jornada donde su alegría y optimismo se apoderan de usted. Se sentirá con ganas de disfrutar de la vida y no medirá las consecuencias.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el jueves 14 de mayo

Amor: Sepa que todos los medios que utilice serán validos para conquistar a la persona que hace tiempo le quita el sueño. Muéstrese tal cual es en la vida.

Riqueza: Ciclo oportuno para tramitar un préstamo para esa inversión que desea hacer en su casa. Busque el lugar más adecuado a sus necesidades financieras.

Bienestar: Jornada para hacerle frente a esas emociones negativas que abruman su psiquis. Deje de acumular los malos pensamientos, ya que no le sirve de nada.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Comprenda que utilizando pensamientos claros y desapegados, estos le permitirán resolver rápidamente todos los problemas cotidianos que esta teniendo hace días.

Amor: Disfrute del amor sin inhibiciones. Aproveche, ya que su alma gemela estará dispuesta a dar y recibir incondicionalmente en el plano del corazón.

Riqueza: Ciclo para dedicarse a comunicar sus ideas y a mostrar lo valioso de si mismo frente a todos sus compañeros y jefes que comparten con usted el proyecto.

Bienestar: Si le esta preocupando algún tema de su salud, no dude y vaya a su especialista. Él sabrá aconsejarlo y usted podrá evacuar todas sus dudas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |