Horóscopo de Acuario de hoy: jueves 5 de marzo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 5 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario
- 1 minuto de lectura'
Transitará una jornada donde se reencontrará con su natural entusiasmo. Prepárese, ya que será una etapa optima para tomar decisiones importantes.
Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero
Qué le espera a Acuario el jueves 5 de marzo
Amor: Esta noche, tendrá la posibilidad de expresar con espontaneidad y sin inhibiciones su intimidad. La pasión será fundamental para su vínculo amoroso.
Riqueza: Tendrá al máximo su agilidad mental y esto le ayudará a expresar sus ideas con claridad. Establezcas metas claras y analice cada uno de sus proyectos.
Bienestar: Deje de negarse y asista a su medico clínico de confianza para hacerse un chequeo. No se olvide que tiene que controlar el colesterol y su peso.
Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer
Deberá enfocar la vida de forma responsable y paciente, de lo contrario, todo lo que se proponga podría diluirse rápidamente. Trate de tranquilizarse.
Amor: Si pretende romper con su alma gemela, debería pensar si realmente la ama. Evalúe la situación antes de tomar una decisión de la que puede arrepentirse.
Riqueza: No sea impaciente, trate de encontrar un equilibrio. Si tiene que firmar un contrato confíe en el consejo que le da su familia que son de su confianza.
Bienestar: Limite la alimentación y ejercite un poco más. El exceso de peso podría provocarle molestias en el cuerpo y provocarle un problema de salud.
