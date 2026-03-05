Horóscopo de Acuario de hoy: jueves 5 de marzo de 2026

Transitará una jornada donde se reencontrará con su natural entusiasmo. Prepárese, ya que será una etapa optima para tomar decisiones importantes.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el jueves 5 de marzo

Amor: Esta noche, tendrá la posibilidad de expresar con espontaneidad y sin inhibiciones su intimidad. La pasión será fundamental para su vínculo amoroso.

Riqueza: Tendrá al máximo su agilidad mental y esto le ayudará a expresar sus ideas con claridad. Establezcas metas claras y analice cada uno de sus proyectos.

Bienestar: Deje de negarse y asista a su medico clínico de confianza para hacerse un chequeo. No se olvide que tiene que controlar el colesterol y su peso.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Deberá enfocar la vida de forma responsable y paciente, de lo contrario, todo lo que se proponga podría diluirse rápidamente. Trate de tranquilizarse.

Amor: Si pretende romper con su alma gemela, debería pensar si realmente la ama. Evalúe la situación antes de tomar una decisión de la que puede arrepentirse.

Riqueza: No sea impaciente, trate de encontrar un equilibrio. Si tiene que firmar un contrato confíe en el consejo que le da su familia que son de su confianza.

Bienestar: Limite la alimentación y ejercite un poco más. El exceso de peso podría provocarle molestias en el cuerpo y provocarle un problema de salud.

