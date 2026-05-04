Horóscopo de Acuario de hoy: lunes 4 de mayo de 2026

Será una jornada donde no sabrá como manejar una situación en la que tendrá que elegir entre dos caminos diferentes. Seguramente, estará un tanto confundido.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el lunes 4 de mayo

Amor: Será una jornada donde no sabrá como manejar una situación en la que tendrá que elegir entre dos caminos diferentes. Seguramente, estará un tanto confundido.

Riqueza: Sepa que si sigue gastando demasiado en cosas que no valen la pena, posiblemente cuando le llegue a su casa el resumen de su tarjeta se arrepienta.

Bienestar: Noche optima para asistir a algún espectáculo artístico. En caso que lo inviten, acepte y así podrá desconectarse del trabajo y de tanto stress.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Deberá aprovechar este período profesional para cosechar todo lo que sembró hace tiempo para su vida. Relájese y disfrute de las ganancias de los proyectos.

Amor: Etapa donde estará tan encantador que podrá convencer a su alma gemela en lo que desee. Aproveche este momento, para pedirle lo que verdaderamente necesita.

Riqueza: Si pretende concretar ese negocio que hace tiempo no puede concretarlo, en estos momentos lo mejor será que se asocie a esa persona influyente.

Bienestar: Procure implementar algunos cambios en su rutina y así podrá mantener una vida más plena y libre. Sepa que se sentirá mucho mejor internamente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |