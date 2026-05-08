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Horóscopo de Acuario de hoy: viernes 8 de mayo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del viernes 8 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Acuario de hoy: viernes 8 de mayo de 2026
Horóscopo de Acuario de hoy: viernes 8 de mayo de 2026

Sepa que deberá desarrollar su fuerza de espíritu y recargar al máximo el aura para los tiempos buenos que se acercan. Prepárese pata disfrutar.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el viernes 8 de mayo

  • Amor: Momento para conservar la armonía con su alma gemela. No deje que los celos alimenten sus deseos de venganza, deje de ver fantasmas donde no los hay.
  • Riqueza: Tome conciencia que si no ajusta cuanto antes su presupuesto, mucha de las deudas que tiene podrían crecer. Deje de ser moroso y póngase al día con el pago.
  • Bienestar: No dude y emplee la aromaterapia para hacer una limpieza energética en su casa. Intente renovar las energías estancadas y negativas en su hogar.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

No permita que sus curiosidades inoportunas lo detengan en su avance. No renuncie y siga adelante con todos los proyectos que se propuso hace tiempo.

  • Amor: Prepárese, ya que la insensibilidad afectiva no lo beneficiará. Evite desconectarse de sus sentimientos y trate de demostrar más lo que siente por su alma gemela.
  • Riqueza: Dentro del mercado laboral empiece a buscar nuevas oportunidades económicas y póngalas en práctica cuanto antes. Deje de dudar y anímese a hacerlo.
  • Bienestar: No se obsesione con el trabajo, alterne sus obligaciones con momentos de esparcimiento. De lo contrario, terminará la semana demasiado alterado.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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