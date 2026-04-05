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Horóscopo de Aries de hoy: domingo 5 de abril de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del domingo 5 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Aries

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Aries de hoy: domingo 5 de abril de 2026
Horóscopo de Aries de hoy: domingo 5 de abril de 2026

Realice en cuanto pueda ese cambio trascendental en su vida aunque tenga miedo a equivocarse. Muchas veces uno debe estar dispuesto a perder o ganar.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el domingo 5 de abril

  • Amor: Cuando mantenga un dialogo con su enamorado, trate de manejar las palabras y de no irritarse. Sepa que sus opiniones podrían lastimarlo y alejarlo de usted.
  • Riqueza: Intente verificar el estado de sus ingresos y reformular el manejo de los mismo. De esta forma, logrará un mejor rendimiento del dinero en su economía.
  • Bienestar: Deje de dudar y opte por la medicina naturista, ya que lo ayudará a combatir el nerviosismo. Intente cambiar esa manía que tiene de automedicarse.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Sáquese la idea de querer convencer a todos con sus pensamientos. Trate de persistir en sus objetivos y así logrará concretarlos antes de lo previsto.

  • Amor: Intente modificar algunas actitudes que tiene con su alma gemela y atrévase a innovar en la intimidad. Sepa que obtendrá muy buenos resultados.
  • Riqueza: Realice cuentas y comprométase solamente con lo que sabe que podrá cumplir. Si ve que no le alcanza el dinero no se endeude aun mas con ese electrodoméstico.
  • Bienestar: Evite desesperarse si las cosas no salen como esperaba, ya que lo los planes que trazó no funcionan tal como lo desea. Relájese y piense tranquilo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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