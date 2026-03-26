Horóscopo de Aries de hoy: jueves 26 de marzo de 2026

Recuerde que la sabiduría es su mejor aliada. Hoy intente cuidar sus palabras y no se involucre en situaciones malintencionadas de las que podría salir lastimado.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el jueves 26 de marzo

Amor: Prepárese, ya que la relación con su pareja dará un vuelco sorprendente para su vida. Ambos querrán concretar un compromiso más firme en el amor.

Riqueza: No dude y tome esa decisión financiera que tiene entre manos. Evite sentirse inferior a los demás, sepa que usted tiene los mismas actitudes y fortalezas.

Bienestar: Sepa que un buen masaje en la zona cervical, le aliviará las tensiones que acumulo ayer. Intente relajarse de forma natural, evite medicarse.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Neptuno en su signo lo dotará de una gran imaginación, creatividad y fantasía. Este preparado, ya que podrá descubrir el lado más espiritual de su alma.

Amor: Prepárese, ya que volverá a ver después de muchos años a una vieja amistad que le hará revivir emociones pasadas. Organicen para juntarse a cenar.

Riqueza: Relájese y disminuya las tensiones que acumulo en esta jornada. Sepa que tiene la protección y el apoyo de su jefe para tomar esa decisión importante.

Bienestar: Será una jornada donde los intereses estarán conectados con el cuidado del cuerpo y la belleza. Agende un turno con su cosmetóloga o esteticista.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |