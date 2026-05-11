Horóscopo de Aries de hoy: lunes 11 de mayo de 2026

Tal vez, se sienta un tanto descolocado frente a esas situaciones que vivió días atrás, donde removió ciertos miedos internos del pasado. Relájese.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el lunes 11 de mayo

Amor: Evite comparar a su pareja con relaciones pasadas, de esta forma, jamás logrará formar una relación sólida. Acepte a su alma gemela tal cual es.

Riqueza: Si esta en búsqueda de algún empleo, aunque no sea de su agrado hoy lo conseguirá. No es momento para rechazarlo, ya que lo ayudará a pagar sus deudas.

Bienestar: Se sentirá desilusionado por sus amigos, ya que siente que no lo toman en consideración como se merece. Disminuya la irritabilidad y rigidez en la comunicación con su circulo intimo.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Momento oportuno para que se obligue a buscar soluciones reales a los problemas que le surgen día a día. Sepa que no ganará nada con escaparse de los mismos.

Amor: Debería aprovechar para acercarse a esa persona que le atrae y declárele sus sentimientos, ya sea a través de un mensaje o una simple llamada.

Riqueza: Gracias a esas nuevas relaciones comerciales, comenzará un período diferente dentro del ámbito laboral del cual obtendrá muy buenos frutos. Aproveche.

Bienestar: Intente moderarse con los placeres culinarios que se estuvo dando en estos últimos meses. Cuide su alimentación y evite tanta comida chatarra.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |