Horóscopo de Aries de hoy: lunes 11 de mayo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 11 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Aries
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Tal vez, se sienta un tanto descolocado frente a esas situaciones que vivió días atrás, donde removió ciertos miedos internos del pasado. Relájese.
Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril
Qué le espera a Aries el lunes 11 de mayo
- Amor: Evite comparar a su pareja con relaciones pasadas, de esta forma, jamás logrará formar una relación sólida. Acepte a su alma gemela tal cual es.
- Riqueza: Si esta en búsqueda de algún empleo, aunque no sea de su agrado hoy lo conseguirá. No es momento para rechazarlo, ya que lo ayudará a pagar sus deudas.
- Bienestar: Se sentirá desilusionado por sus amigos, ya que siente que no lo toman en consideración como se merece. Disminuya la irritabilidad y rigidez en la comunicación con su circulo intimo.
Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer
Momento oportuno para que se obligue a buscar soluciones reales a los problemas que le surgen día a día. Sepa que no ganará nada con escaparse de los mismos.
- Amor: Debería aprovechar para acercarse a esa persona que le atrae y declárele sus sentimientos, ya sea a través de un mensaje o una simple llamada.
- Riqueza: Gracias a esas nuevas relaciones comerciales, comenzará un período diferente dentro del ámbito laboral del cual obtendrá muy buenos frutos. Aproveche.
- Bienestar: Intente moderarse con los placeres culinarios que se estuvo dando en estos últimos meses. Cuide su alimentación y evite tanta comida chatarra.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
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