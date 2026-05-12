Horóscopo de Aries de hoy: martes 12 de mayo de 2026

Jornada para que se tome un respiro o no podrá cumplir con sus próximas obligaciones. Entienda que su ritmo de vida ha alcanzado niveles veloces.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el martes 12 de mayo

Amor: Aunque se sienta triste a causa de la separación con su pareja, evite caer en la depresión. Si no puede superar solo esta situación, busque ayuda en un profesional.

Riqueza: Sepa que embarcarse en créditos sin tener el aval necesario, puede ser riesgoso. Antes de solicitarlo, seria ideal que se asesore con alguna persona que este en el tema.

Bienestar: Disminuya las tensiones, de lo contrario, podría repercutir en dolores de cabeza. Pruebe con alguna actividad para distenderse, evite automedicarse.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Tal vez, se sienta un tanto descolocado frente a esas situaciones que vivió días atrás, donde removió ciertos miedos internos del pasado. Relájese.

Amor: Evite comparar a su pareja con relaciones pasadas, de esta forma, jamás logrará formar una relación sólida. Acepte a su alma gemela tal cual es.

Riqueza: Si esta en búsqueda de algún empleo, aunque no sea de su agrado hoy lo conseguirá. No es momento para rechazarlo, ya que lo ayudará a pagar sus deudas.

Bienestar: Se sentirá desilusionado por sus amigos, ya que siente que no lo toman en consideración como se merece. Disminuya la irritabilidad y rigidez en la comunicación con su circulo intimo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |