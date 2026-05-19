Horóscopo de Aries de hoy: martes 19 de mayo de 2026

Haga lo posible para no dejarse llevar por los arrebatos y analizar meticulosamente cada situación antes de tomar cualquier decisión. Sea más paciente.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el martes 19 de mayo

Amor: Antes de tomar una decisión de la que pueda arrepentirse, pregúntese que es lo que quiere su corazón. Deje de jugar con los sentimientos de su pareja.

Riqueza: Momento propicio para decidir sobre las cuestiones comerciales y hacer nuevos contactos laborales. Busque nuevos horizontes dentro del rubro que se maneja.

Bienestar: No se sienta triste, busque ayuda y un consejo en sus amigos, ellos sabrán escucharlo. Sepa que ya ha superado situaciones mucho peores en su vida.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Prepárese, ya que será una excelente jornada para concretar esos proyectos pendiente que hace tiempo tiene y se le dificulto alcanzarlos por su irresponsabilidad.

Amor: Deje de discutir con su familia en el poco tiempo que pasa con ellos, trate de disfrutar de su compañía. En este momento, sepa que entre todos se necesitan.

Riqueza: Si tenía pensado en emprender un negocio junto a su familia, procure desestimarlo. Sea cauteloso, ya que podría llegar a tener problemas con algún pariente cercano.

Bienestar: Por más que tenga alguna responsabilidad ya asumida, trate de evitar todo tipo de esfuerzo físico. Dedíquese a descansar o leer un libro durante el día.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |