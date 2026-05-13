Horóscopo de Aries de hoy: miércoles 13 de mayo de 2026

Cuando deba dar una opinión de alguna persona, trate de censurar menos y no juzgar a los demás sin conocerlos. Abandone esa posición autoritaria que tiene.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el miércoles 13 de mayo

Amor: Por nada en el mundo, evite postergar ese encuentro romántico que ya tiene programado hace días. Disfrute un poco del amor y descomprímase de las responsabilidades.

Riqueza: Sentirá la necesidad de cumplir con todas sus obligaciones de manera placentera en el ámbito laboral, ya que hace días su jefe le reclamo el incumplimiento de sus tareas.

Bienestar: Ingiera en su alimentación diaria más productos naturales, hierbas y frutos secos. De esta forma, verá que su organismo funcionará mucho mejor.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Jornada para que se tome un respiro o no podrá cumplir con sus próximas obligaciones. Entienda que su ritmo de vida ha alcanzado niveles veloces.

Amor: Aunque se sienta triste a causa de la separación con su pareja, evite caer en la depresión. Si no puede superar solo esta situación, busque ayuda en un profesional.

Riqueza: Sepa que embarcarse en créditos sin tener el aval necesario, puede ser riesgoso. Antes de solicitarlo, seria ideal que se asesore con alguna persona que este en el tema.

Bienestar: Disminuya las tensiones, de lo contrario, podría repercutir en dolores de cabeza. Pruebe con alguna actividad para distenderse, evite automedicarse.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |