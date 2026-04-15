Horóscopo de Aries de hoy: miércoles 15 de abril de 2026

Prepárese, ya que contará con la Luna en su signo y esas ideas que parecían sepultadas en el pasado volverán para ser incluidas en el presente que esta viviendo.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el miércoles 15 de abril

Amor: No se haga el distraído y aclare esa cuestión compleja que tiene con su pareja. Entienda que ya son dos personas adultas y deben solucionar los problemas.

Riqueza: Sepa que lo acompañará el planeta Mercurio en este tiempo. Debe aprovechar las oportunidades que se le presenten para instruirse y progresar en su ámbito laboral.

Bienestar: Si siente alguna molestia en sus articulaciones, busque por internet algún ejercicio o actividad física que le permita disminuir las dolencias.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Durante esta jornada, aproveche su magnetismo y muéstrese sin reservas frente a los demás. Sepa que hoy será el centro de atención de todas las miradas.

Amor: Relájese, ya que teniendo la ayuda de la Luna en su signo podrá estrechar fuertes lazos emocionales y estar acompañado de sus seres queridos.

Riqueza: Exponga sus condiciones de negociador y así estará en condiciones de solucionar varios conflictos. Empleando su talento personal, podrá imponerse sobre los demás.

Bienestar: Preste más atención a su salud y no se sobrecargue de responsabilidades extras. Recuerde que su vitalidad tiene un limite y si se excede, podría terminar agotado.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |