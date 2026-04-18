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Horóscopo de Aries de hoy: sábado 18 de abril de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del sábado 18 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Aries

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Aries de hoy: sábado 18 de abril de 2026
Horóscopo de Aries de hoy: sábado 18 de abril de 2026

Sepa que la lucidez mental le permitirá encontrar las soluciones. Tendrá que comunicarse con varias personas para resolver esos temas difíciles e insólitos.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el sábado 18 de abril

  • Amor: Después de la discusión que tuvo con su alma gemela, debería evaluar cuanto de culpa tiene y resolver lo antes posible la situación de la mejor manera.
  • Riqueza: Comience a librarse de ciertas ataduras que limitan su crecimiento profesional. Emprenda con confianza un nuevo proyecto y pronto obtendrá ganancias.
  • Bienestar: Sepa que el yoga puede convertirse en el gran aliado del bienestar de su vida. Acepte la invitación que le hicieron por las redes sociales y practíquela.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

En esta jornada despertará teniendo una dosis extra de energía, la cual lo ayudará a realizar rápidamente todas sus obligaciones teniendo resultados positivos.

  • Amor: Restablecerá contacto con una persona que quiere. No desaproveche la ocasión y aclaren todos los malentendidos que existen entre ambas partes.
  • Riqueza: Sepa que su familia lo ayudará a tomar esas decisiones económicas complicadas que hace días postergaba por miedo a perder. Pídale un consejo.
  • Bienestar: Deje que cargar con los resentimientos que tiene desde su niñez. Esfuércese para liberarse de la carga del pasado y verá que todo mejorará con el tiempo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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