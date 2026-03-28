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Horóscopo de Aries de hoy: sábado 28 de marzo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del sábado 28 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Aries

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Aries de hoy: sábado 28 de marzo de 2026
Horóscopo de Aries de hoy: sábado 28 de marzo de 2026

Durante esta jornada, se sentirá un poco confundido. No sabrá como manejar una situación en la que tendrá que elegir entre dos caminos diferentes.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el sábado 28 de marzo

  • Amor: Aprenda que la sinceridad y un buen entendimiento serán la base que deba tener toda relación amorosa para que funcione correctamente en el transcurso del tiempo.
  • Riqueza: Si llegará a necesitar para cubrir alguna deuda que tiene pendiente, sepa que es un ciclo oportuno para solicitar toda clase de préstamo financiero.
  • Bienestar: Si se encuentra haciendo alguna dieta para bajar de peso, sepa que debe evitar los excesos. Deberá ser sumamente cuidadoso en la comida y la bebida.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Evite que cualquier persona lo bloquee en sus decisiones y ejerza poder sobre su persona. Usted ya es maduro y sabe que hacer sin tener que pedir ayuda a alguien.

  • Amor: Probablemente, surjan situaciones confusas con su alma gemela. Le será conveniente manejarse con cautela y procure mantener un dialogo activo.
  • Riqueza: Si estaba pensando en hacer alguna reforma en su casa, hágalo sin dudarlo. No dude en generar esos gastos para embellecer la fachada de su hogar.
  • Bienestar: Entienda que son días donde debe preocuparse por su salud. Si tiene que mover muebles o cosas pesadas en su hogar, trate de no descuidar las articulaciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi