Horóscopo de Aries de hoy: viernes 17 de abril de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 17 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Aries
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En esta jornada despertará teniendo una dosis extra de energía, la cual lo ayudará a realizar rápidamente todas sus obligaciones teniendo resultados positivos.
Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril
Qué le espera a Aries el viernes 17 de abril
- Amor: Restablecerá contacto con una persona que quiere. No desaproveche la ocasión y aclaren todos los malentendidos que existen entre ambas partes.
- Riqueza: Sepa que su familia lo ayudará a tomar esas decisiones económicas complicadas que hace días postergaba por miedo a perder. Pídale un consejo.
- Bienestar: Deje que cargar con los resentimientos que tiene desde su niñez. Esfuércese para liberarse de la carga del pasado y verá que todo mejorará con el tiempo.
Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer
Cuando deba dar una opinión de alguna persona, trate de censurar menos y no juzgar a los demás sin conocerlos. Abandone esa posición autoritaria que tiene.
- Amor: Si esta distanciado de sus hermanos, intente reunirse con ellos y aclaren las diferencias que existen entre ambos. No deje pasar más el tiempo.
- Riqueza: Momento para poner en práctica ese proyecto junto a su socio. Procure desenvolverse con firmeza y evalúe las oportunidades que le ofrece el mercado económico.
- Bienestar: Procure cuidarse de los cambios de temperatura que últimamente ha estado sufriendo, ya que podría afectarle las vías respiratorias y recaer con una gripe.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |