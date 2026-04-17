Horóscopo de Aries de hoy: viernes 17 de abril de 2026

En esta jornada despertará teniendo una dosis extra de energía, la cual lo ayudará a realizar rápidamente todas sus obligaciones teniendo resultados positivos.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el viernes 17 de abril

Amor: Restablecerá contacto con una persona que quiere. No desaproveche la ocasión y aclaren todos los malentendidos que existen entre ambas partes.

Riqueza: Sepa que su familia lo ayudará a tomar esas decisiones económicas complicadas que hace días postergaba por miedo a perder. Pídale un consejo.

Bienestar: Deje que cargar con los resentimientos que tiene desde su niñez. Esfuércese para liberarse de la carga del pasado y verá que todo mejorará con el tiempo.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Cuando deba dar una opinión de alguna persona, trate de censurar menos y no juzgar a los demás sin conocerlos. Abandone esa posición autoritaria que tiene.

Amor: Si esta distanciado de sus hermanos, intente reunirse con ellos y aclaren las diferencias que existen entre ambos. No deje pasar más el tiempo.

Riqueza: Momento para poner en práctica ese proyecto junto a su socio. Procure desenvolverse con firmeza y evalúe las oportunidades que le ofrece el mercado económico.

Bienestar: Procure cuidarse de los cambios de temperatura que últimamente ha estado sufriendo, ya que podría afectarle las vías respiratorias y recaer con una gripe.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |