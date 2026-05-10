LA NACION

Horóscopo de Cáncer de hoy: domingo 10 de mayo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del domingo 10 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Cáncer

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Cáncer de hoy: domingo 10 de mayo de 2026
Horóscopo de Cáncer de hoy: domingo 10 de mayo de 2026

Mientras más intente que las cosas sucedan tal como desea, más obstáculos encontrará en su camino para concretarlas. Deje que todo fluya solo.

Fechas: 22 de Junio al 23 de Julio

Qué le espera a Cáncer el domingo 10 de mayo

  • Amor: Jornada ideal para abandonar los rencores del pasado y de una vuelta de pagina a esos viejos problemas que acarrear con su pareja hace mucho tiempo.
  • Riqueza: Deténgase y analice la conveniencia de esa compra. Sepa que podría estar gastando más dinero de lo debido. Busque precios en diferentes lugares.
  • Bienestar: Momento propicio para disfrutar de su esfuerzo. Si esta pensando en comprase ese electrodoméstico que tanto desea para su hogar, no lo dude y dese el gusto.

Qué decía el horóscopo de Cáncer en el día de ayer

En este día, sus poderes perceptivos estarán muy afinados. Aproveche y utilícelos para ayudar a alguien que atraviesa un mal momento y necesita ayuda.

  • Amor: Sepa que transitará un día bastante apasionado en el amor. Acérquese al ser que ama y bríndele todo su tiempo para compartir un momento muy grato.
  • Riqueza: Momento para que realice un equilibrio entre sus ingresos y egresos. Deje de gastar con tarjeta de crédito porque a fin de mes no podrá pagar el resumen.
  • Bienestar: Procure no descuidar la alimentación, trate de almorzar, merendar y cenar como corresponde. Comprenda que comer poco no es cuidarse con la comida.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Estos son los números de la suerte de mayo para cada signo
    1

    Este es el número de la suerte para cada signo del Zodíaco en mayo

  2. Cómo le irá a cada signo en el trabajo durante mayo
    2

    Así le irá a cada signo del Zodíaco en el trabajo durante mayo 2026 en la Argentina

  3. El mantra que debe repetir cada signo del Zodíaco en mayo
    3

    Uno por uno, el mantra que debe repetir cada signo del Zodíaco para tener suerte en mayo

  4. Este es el color de la suerte para cada signo del Zodíaco en mayo
    4

    Este es el color de la suerte para cada signo del Zodíaco en mayo