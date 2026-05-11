Horóscopo de Cáncer de hoy: lunes 11 de mayo de 2026

Será el momento para que intente ser menos ambicioso en lo que proyecte, de lo contrario, podría tomar decisiones equivocadas y arriesgadas para su vida.

Fechas: 22 de Junio al 23 de Julio

Qué le espera a Cáncer el lunes 11 de mayo

Amor: No permita que los planteos que le haga su pareja lo confundan y lo angustien. Si surgen situaciones que no le agradan, procure conversar seriamente con ella sobre el tema.

Riqueza: Intente ser más diplomático con sus compañeros de trabajo, ya que podría surgir algún malentendido que podría dejarlo involucrado en algún inconveniente con su jefe.

Bienestar: En este día, se sentirá un tanto débil y confuso. Sera conveniente que evite los esfuerzos físicos y mentales, caso contrario, le repercutirá en su salud.

Qué decía el horóscopo de Cáncer en el día de ayer

Mientras más intente que las cosas sucedan tal como desea, más obstáculos encontrará en su camino para concretarlas. Deje que todo fluya solo.

Amor: Jornada ideal para abandonar los rencores del pasado y de una vuelta de pagina a esos viejos problemas que acarrear con su pareja hace mucho tiempo.

Riqueza: Deténgase y analice la conveniencia de esa compra. Sepa que podría estar gastando más dinero de lo debido. Busque precios en diferentes lugares.

Bienestar: Momento propicio para disfrutar de su esfuerzo. Si esta pensando en comprase ese electrodoméstico que tanto desea para su hogar, no lo dude y dese el gusto.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |