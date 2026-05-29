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Horóscopo de Cáncer de hoy: viernes 29 de mayo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del viernes 29 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Cáncer

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Cáncer de hoy: viernes 29 de mayo de 2026
Horóscopo de Cáncer de hoy: viernes 29 de mayo de 2026

Seria bueno que deje de divulgar muchos de los planes futuros que tiene a su entorno. Aunque no lo crea siempre existe alguna persona envidiosa.

Fechas: 22 de Junio al 23 de Julio

Qué le espera a Cáncer el viernes 29 de mayo

  • Amor: Revea sus actitudes, de esta forma no generará un mal clima en el vínculo amoroso. Su alma gemela se mostrará molesta y desconfiada, procure cambiar su actitud.
  • Riqueza: Prepárese, ya que será una jornada dura y llena de trabajo. Ponga toda la energía para obtener buenas recompensas y cumplir con todas las tareas asignadas.
  • Bienestar: Comience alguna actividad aeróbica, así podrá quitarse algunos complejos que no le agradan de su cuerpo. Si quiere también empiece una dieta.

Qué decía el horóscopo de Cáncer en el día de ayer

Prepárese, ya que será una jornada donde su alegría y optimismo se apoderan de usted. Se sentirá con ganas de disfrutar de la vida y no medirá las consecuencias.

  • Amor: Sepa que todos los medios que utilice serán validos para conquistar a la persona que hace tiempo le quita el sueño. Muéstrese tal cual es en la vida.
  • Riqueza: Ciclo oportuno para tramitar un préstamo para esa inversión que desea hacer en su casa. Busque el lugar más adecuado a sus necesidades financieras.
  • Bienestar: Jornada para hacerle frente a esas emociones negativas que abruman su psiquis. Deje de acumular los malos pensamientos, ya que no le sirve de nada.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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