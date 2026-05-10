Horóscopo de Capricornio de hoy: domingo 10 de mayo de 2026

A causa de su natural diplomacia hará que todo su equipo de trabajo recurra a usted. Todos saben que siempre esta dispuesto a dar buenas soluciones.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el domingo 10 de mayo

Amor: No permita que los celos y la envidia intoxiquen el vínculo amoroso. Aléjelos de sus pensamientos y si tiene algún problema háblelo directamente con su pareja.

Riqueza: Escoja el camino donde se encuentran las mejores posibilidades para concretar esas nuevas propuestas laborales. Fíjese con que personas se asocia.

Bienestar: No se autodestruya emocionalmente. Seria ideal que se quite de adentro todas las cuestiones que le hacen mal y así podrá fortalecer su alma.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Cuando se relacione, trate de no mostrarse soberbio y altanero con su entorno. Renuncie a sus aires de grandeza porque estaría revelando su inseguridad.

Amor: Después de la discusión que tuvo con su alma gemela, debería evaluar cuanto de culpa tiene y resolver lo antes posible la situación de la mejor manera.

Riqueza: Hoy las responsabilidades laborales lo reclamaran. Hágase cargo de sus obligaciones y deje de delegar en los compañeros de trabajo cada unas de sus tareas.

Bienestar: Si siente que últimamente le faltan fuerzas, trate de combatir el decaimiento físico y anímico incorporando a su plan alimenticio cereales y fibras.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |