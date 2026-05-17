Horóscopo de Capricornio de hoy: domingo 17 de mayo de 2026

Si se anima y comienza a apartar de su lado a las personas que le aportan problemas a su vida, pronto se sentirá liberado. Anímese y todo mejorará en poco tiempo.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el domingo 17 de mayo

Amor: Deje de buscar la felicidad en otras personas, entienda que uno mismo la genera día a día en la vida. No culpe a los demás de sus carencias afectivas.

Riqueza: Seguramente, algunos asuntos de dinero podrían volver a aparecer y terminar en un problema. Salde la deuda a tiempo y no tendrá ningún inconveniente.

Bienestar: Si esta comenzando una dieta, evite consumir alimentos con muchas calorías e incluir un alto contenido de proteínas en su alimentación diaria.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Ocasión optima para concluir con todos los proyectos viejos y dedicarse a preparar las nuevas metas que se propondrá en su vida para los próximos meses.

Amor: Si siente que sus amistades no son sinceras, profundice y recapacite sobre sus relaciones afectivas pasadas. Conéctese internamente con sus emociones.

Riqueza: Antes de realizar algún movimiento con su tarjeta de crédito, intente planear sus futuros gastos. Ciertos movimientos financieros podrían hacer tambalear su economía.

Bienestar: Deje de poner excusas y de automedicarse solo. Busque ayuda en las medicinas alternativas para tratar esas dolencias óseas u articulares que esta teniendo hace tiempo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |